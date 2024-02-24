ВС России разнесли десятки позиций ВСУ: новости СВО на утро 24 февраля

Фото: МО РФ

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95мс

Российская группировка войск «Центр» за сутки поразила 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, были отражены десять контратак противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 23 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил России поразила более 50 целей противника в районах Тоненького и Первомайского. Также экипажи тяжелых огнеметных систем ликвидировали четыре опорных пункта в районе Ласточкина. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотника и управляемая авиационная бомба американского производства.

Кроме того, бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.

После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка доложила, что цель была успешно поражена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители Су-35

Как ВСУ атаковали РФ

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Житель Зайцево в ДНР пострадал при атаке дрона-камикадзе, запущенного со стороны позиций украинской армии, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, он принадлежал Украине. О пострадавших и разрушениях данных нет.

Затем российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Брянской области, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, сообщала пресс-служба Министерства региональной безопасности. По данным ведомства, аппарат принадлежал ВСУ.

Позже стало известно, что система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, утверждали в Министерстве региональной безопасности. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО в ночь на 24 февраля сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Там уточнили, что это произошло над территориями Курской и Тульской областей.

Где гремели взрывы на Украине

В Одессе произошли взрывы, сообщало издание «Страна.ua». Подробности не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. В городе и Одесской области объявили об угрозе с воздуха. Также тревожные сигналы звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Помимо этого, взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (ранее — Кировоград), писало издание «Общественное». Детали инцидента неизвестны.

Кто погиб из иностранцев в рядах ВСУ

Первый литовец в составе ВСУ Тадас Тумас погиб во время боевых действий на Украине. Предварительно, он вместе с украинцем перевозил мины на передовую под Артемовском, когда машину атаковал беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся. По данным литовских СМИ, их гражданин впервые был убит в бою, до этого были сообщения о раненых и одном погибшем, но не в ходе боестолкновения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Чего хочет добиться Зеленский

Украина работает над тем, чтобы лишить российские самолеты преимущества в небе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что наличие артиллерии и дальнобойности — это ключевые вещи для сил обороны.

Как в России поддерживают участников СВО

Порядка тысячи участников спецоперации на Украине и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение в российских вузах, говорится в заявлении Минобрнауки. Сообщается, что скидки на обучение получили около 2 тысяч участников СВО и около 4 тысяч членов семей военных. В ведомстве добавили, что в вузах России создали почти 300 подразделений по работе с участниками боевых действий на Украине.

Какое оружие России самое мощное

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что основой успехов ВС России в СВО является «железная воля русского солдата». Парламентарий не исключил, что бойцы ВС РФ готовы уничтожить любую технику ВСУ, включая западную.

«У нас есть гиперзвуковой „Кинжал“. Мы конкурируем с Западом — истребители, танки, ПВО, но опыт СВО показал, что основа любых успехов нашей армии в железной воле русского солдата», — подчеркнул Журавлев.

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