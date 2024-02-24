Российская группировка войск «Центр» за сутки поразила 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, были отражены десять контратак противника.
Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 23 февраля, читайте в материале NEWS.ru.
Какая сейчас обстановка в зоне СВО
Савчук добавил, что бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил России поразила более 50 целей противника в районах Тоненького и Первомайского. Также экипажи тяжелых огнеметных систем ликвидировали четыре опорных пункта в районе Ласточкина. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотника и управляемая авиационная бомба американского производства.
Кроме того, бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.
После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка доложила, что цель была успешно поражена.
Как ВСУ атаковали РФ
Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Житель Зайцево в ДНР пострадал при атаке дрона-камикадзе, запущенного со стороны позиций украинской армии, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, он принадлежал Украине. О пострадавших и разрушениях данных нет.
Затем российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Брянской области, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, сообщала пресс-служба Министерства региональной безопасности. По данным ведомства, аппарат принадлежал ВСУ.
Позже стало известно, что система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, утверждали в Министерстве региональной безопасности. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.
При этом в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО в ночь на 24 февраля сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Там уточнили, что это произошло над территориями Курской и Тульской областей.
Где гремели взрывы на Украине
В Одессе произошли взрывы, сообщало издание «Страна.ua». Подробности не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. В городе и Одесской области объявили об угрозе с воздуха. Также тревожные сигналы звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Помимо этого, взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (ранее — Кировоград), писало издание «Общественное». Детали инцидента неизвестны.
Кто погиб из иностранцев в рядах ВСУ
Первый литовец в составе ВСУ Тадас Тумас погиб во время боевых действий на Украине. Предварительно, он вместе с украинцем перевозил мины на передовую под Артемовском, когда машину атаковал беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся. По данным литовских СМИ, их гражданин впервые был убит в бою, до этого были сообщения о раненых и одном погибшем, но не в ходе боестолкновения.
Чего хочет добиться Зеленский
Украина работает над тем, чтобы лишить российские самолеты преимущества в небе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что наличие артиллерии и дальнобойности — это ключевые вещи для сил обороны.
Как в России поддерживают участников СВО
Порядка тысячи участников спецоперации на Украине и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение в российских вузах, говорится в заявлении Минобрнауки. Сообщается, что скидки на обучение получили около 2 тысяч участников СВО и около 4 тысяч членов семей военных. В ведомстве добавили, что в вузах России создали почти 300 подразделений по работе с участниками боевых действий на Украине.
Какое оружие России самое мощное
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что основой успехов ВС России в СВО является «железная воля русского солдата». Парламентарий не исключил, что бойцы ВС РФ готовы уничтожить любую технику ВСУ, включая западную.
«У нас есть гиперзвуковой „Кинжал“. Мы конкурируем с Западом — истребители, танки, ПВО, но опыт СВО показал, что основа любых успехов нашей армии в железной воле русского солдата», — подчеркнул Журавлев.
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