ВС России продолжают штурм Авдеевки: новости СВО на вечер 14 января Армия России продолжает наступательные действия в районе Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Работа самоходной артиллерийской установки «Малка» ЦВО в зоне СВО

Российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, ВС РФ наступают в районе Степового и зашли на территорию садового товарищества «Ивушка». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 14 января, читайте в материале NEWS.ru.

Иностранные наемники стали приоритетными целями

Минобороны РФ опубликовало сводку, из которой стало известно, что общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили около 800 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили 15 украинских танков, четыре БМП, в том числе Bradley, и восемь боевых бронированных машин.

Кроме того, ВСУ потеряли семь артиллерийских систем М777, три самоходные пушки Dana чешского производства, пять гаубиц «Гвоздика», два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», гаубицы FH-70 и AS-90 производства Великобритании, американское орудие М119, гаубицу «Мста-Б», словацкую артиллерийскую установку Zuzana-2, три орудия Д-30, а также артиллерийские установки Krab производства Польши и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 23 украинских беспилотника и сбили 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Российские снайперы в зоне СВО рассказали РИА Новости, что иностранные наемники являются для них приоритетной целью. По словам военнослужащих, таких комбатантов легко отличить среди украинских военных, поскольку у них лучше экипировка и они нередко отдают приказы.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Российские танки получили защиту от дронов

В Минобороны РФ сообщили, что на российских танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания». В ведомстве подчеркнули, что устройство эффективно обезвреживает беспилотники даже во время движения танка. Разработчик рассказал, что система отслеживает как одиночные БПЛА, так и рой дронов в пространстве. Техника выявляет беспилотники на расстоянии до 1,5 км и способна подавлять их на расстоянии до 1 км.

Военкор Андрей Руденко заявил, что ВСУ меняют тактику в пользу применения дронов-камикадзе на фоне нехватки артиллерийских снарядов. В связи с этим опасно верить «диванным экспертам», говорящим о снижении поставок боеприпасов Киеву, считает журналист. Руденко уверен, что так можно пропустить наращивание противником опасных средств поражения, включая БПЛА.

По мнению военкора Александра Коца, Украина будет «пожизненно» расплачиваться за военную помощь Запада, если не прекратит пользоваться его поддержкой. Журналист напомнил, что Россия как правопреемница СССР смогла рассчитаться с США за ленд-лиз во время Великой Отечественной войны лишь к 2006 году.

12 женщин за месяц погибли в рядах ВСУ

Украинские СМИ сообщили о гибели пулеметчицы ВСУ Валентины Макаренко с позывным Макар. Это 12-я женщина в рядах украинской армии, погибшая в зоне конфликта за последний месяц. Предположительно, она скончалась в результата попадания снаряда в автомобиль, на котором Макар ехала вместе со своим женихом под Изюмом. Уроженку Кировограда похоронят в Киеве.

Фото: Социальные сети Пулеметчица Валентина Макаренко

В Швейцарии захотели включить РФ в процесс переговоров по Украине

Тем временем министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис предложила включить Россию в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД заявила об этом на пресс-конференции в Давосе, где состоялась четвертая встреча по украинской «формуле мира», предложенной в ноябре 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским. В дискуссии принимали участие представители 83 стран, в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. СМИ писали, что Китай решил не принимать участие во встрече, кроме того, предполагается, что она станет последней.

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