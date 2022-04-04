ВС России предложили украинским военным в Мариуполе сложить оружие

Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал подчеркнул , что Вооружённые Силы России исходят чисто из гуманных принципов с учётом тяжелейшей гуманитарной обстановки в отдельных районах Мариуполя, которые контролируются украинскими вооружёнными формированиями, а также из того, что разрозненные группы боевиков нацформирований не подчиняются официальному Киеву.

Вооружённые Силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории, — сказал Мизинцев.

Для того чтобы на практике реализовать это гуманитарное мероприятие, предлагается с 09:00 (мск) установить непрерывную связь между российской и украинской стороной для непрерывного обмена информацией.

С 09:30 (мск) подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, а также националисты и иностранные наёмники — с одной стороны, Вооружённые силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики — с другой стороны, объявляют «режим полной тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение, — пояснил генерал.

Фактически «режим тишины» начнёт действовать с 09:30 (мск) на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша и будет обозначаться поднятием флагов. С российской стороны будут подняты красные флаги, с украинской — белые по всей линии соприкосновения. Также факт готовности «режима тишины» подтверждается сторонами по всем каналам связи.

С 10:00 до 13:00 (мск) — выход всех без исключения украинских вооружённых подразделений и иностранных наёмников без какого-либо оружия и боеприпасов, — сказал Мизинцев.

При этом российская сторона вновь предлагает официальным властям Киева отдать соответствующий приказ боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Однако принимая во внимание, что большинство неонацистских формирований давно не подчиняются киевским властям, их призывают самостоятельно принять такое решение и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что ВСУ и члены нацбатальонов обстреляли из крупнокалиберного оружия, в том числе из миномётов, маршрут эвакуации мирных жителей Мариуполя. По маршруту также должны были эвакуироваться иностранцы.