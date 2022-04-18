Минобороны России дало ВСУ два часа на выход с «Азовстали»

ВС РФ предложили украинским националистам и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие до 12:00 мск, об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт РИА Новости. Он добавил, что для этого был предусмотрен специальный механизм, по которому с 13:00 мск между сторонами устанавливается специальная связь, через полчаса объявляется режим тишины, с 14:00 до 16:00 мск будет происходить выход военных с территории завода.

Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» ни заставляли вас воевать за идеи нацизма. Российская сторона гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, — сказал Мизинцев.

17 апреля Минобороны РФ предложило боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сдаться. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. Однако украинские военные отказались от предложения и продолжили боевые действия.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что главной задачей спецоперации на металлургическом комбинате «Азовсталь» является освобождение его от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Он добавил, что сейчас там находится «последнее пристанище» националистов в Мариуполе.