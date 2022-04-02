Российская армия уничтожила Центр управления авиацией и ПВО ВСУ
ВС России уничтожили Центр управления авиацией и ПВО ВСУ в Киевской области
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
20:26, 03 апреля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области. В результате был выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины, — заявил он на брифинге.
По словам Конашенкова, за день боевая авиация РФ уничтожила два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одну «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одну артиллерийскую батарею, две установки реактивных систем залпового огня, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Всего были выведены из строя 42 военных объекта Украины.
Представитель Минобороны подчеркнул, что с начала проведения военной спецоперации на Украине российская армия уничтожила 1918 танков и других боевых бронированных машин, 224 украинских зенитных ракетных комплекса, 386 беспилотников, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.