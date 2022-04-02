Российская армия уничтожила Центр управления авиацией и ПВО ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области. В результате был выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины, — заявил он на брифинге.

По словам Конашенкова, за день боевая авиация РФ уничтожила два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одну «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одну артиллерийскую батарею, две установки реактивных систем залпового огня, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Всего были выведены из строя 42 военных объекта Украины.