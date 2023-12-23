ВС России подбили два танка Leopard 2: новости СВО на утро 23 декабря ВС РФ подбили два танка Leopard 2 на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Бойцы российской группировки войск «Запад» отразили семь контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, при этом бойцами ВС РФ были уничтожены два танка Leopard 2.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 22 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Зыбинского, в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, у Синьковки и Ивановки.

«Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — сказал он.

Зыбинский добавил, что в направлении Жегловки и Тернов противник предпринял еще две контратаки, однако и они не увенчались успехом. Общие потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два БТР М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.

Экипажи российских штурмовиков Су-25 Военно-космических сил РФ поразили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины в направлении Красного Лимана, сообщили в Министерстве обороны. После завершения операции экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Фото: МО РФ Су-25

«Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчет российской 122-миллиметрой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на Купянском направлении. По данным Министерства обороны РФ, выявлять и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

По словам командира орудия с позывным Енисей, которые приводит ведомство, в настоящее время командир любого звена БПЛА, благодаря соответствующей подготовке, может корректировать огонь артиллерии. Это позволяет поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок.

Кто пострадал в Донецке

В Кировском районе столицы ДНР 12 человек, включая пятерых спасателей МЧС, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, украинский беспилотник сбросил боеприпас.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона ранены 12 человек. Пятеро из них — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР „Вода Донбасса“ и один — Региональной энергопоставляющей компании», — заявил Пушилин, добавив, что пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилой дом в Горловке и объект гражданской инфраструктуры на территории Кировского района Донецка, рассказал глава региона.

Что рассказал Рогов об атаке БПЛА ВСУ на Бердянск

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что дроны ВСУ совершили массированную атаку на Бердянск в Запорожской области. По его словам, это произошло дважды за вечер 22 декабря. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Фото: МО Украины

«Бердянск дважды за вечер атаковали ударные беспилотники украинских нацистов. Не менее шести воздушных целей были поражены средствами РЭБ и ПВО России над жилым районом города», — написал Рогов.

Он также добавил, что один из аппаратов ВСУ разрушил жилой дом. По его данным, проживавший там мужчина не пострадал, но строение более непригодно для проживания. Рогов также указал, что в соседнем доме повреждения получили внутренний двор, веранда, остекление и фасад.

Где гремели взрывы

Взрывы звучали в подконтрольных Киеву районах Херсонской области в ночь на 23 декабря во время воздушной тревоги, сообщало украинское издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали. При этом тревожные сирены звучали в Винницкой и Сумской областях. Также взрывы гремели в центре контролируемого властями Украины Херсона.

Как действовала дальняя авиация ВКС РФ в 2023 году

Дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ в 2023 году выполнила все практические мероприятия на хорошо и отлично, сообщили в Минобороны РФ в день 109-летия службы. Там отметили, в частности, что представители службы участвовали в специальной военной операции на Украине и проводили воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

В ведомстве добавили, что в 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. Молодые летчики и штурманы, в свою очередь, приступили к переучиванию на новые типы авиатехники. Подготовку организовали на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава. Всего за год было подготовлено более 50 летных экипажей.

Что скрывает Киев

Официальные заявления Киева расходятся с реальным положением дел ВСУ на передовой, заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер. По его словам, он провел три дня на Украине, в течение которых встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым и рядом других официальных лиц и военных.

Фото: МО Украины

«Эти три дня продемонстрировали мне одну вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — поделился Ронцхаймер.

Журналист считает, что в военном конфликте время находится на стороне Вооруженных сил России. Он указал, что у Киева большие проблемы с боеприпасами, количеством военных. Как рассказал Ронцхаймер, украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева, чтобы это не сыграло на пользу Кремлю.

Кто на Украине попался на миллиардном хищении

На Украине был задержан руководитель одного из главных управлений Министерства обороны страны, его подозревают в попытке хищения 1,5 млрд гривен (более $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов, сообщала СБУ. В настоящее время задержанный отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о предъявлении ему обвинений, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, в 2022 году задержанный подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. При этом ведомство имело возможность совершить закупку товаров без посредников непосредственно у производителя за меньшую стоимость, однако чиновник подтвердил первый контракт. В результате иностранная фирма-посредник получила 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта.

Кому на Украине пришла групповая повестка

Футболистам киевского клуба «Оболонь», выступающего в премьер-лиге страны, пришла групповая повестка в военкомат, сообщили в спортивной программе «Та то такэ» («Ну это такое»). По повестке должны явиться 25 человек.

Журналисты отмечают, что подобный ход не соответствует предыдущим призывам руководства Украины к спортсменам продолжать карьеру и не покидать страну. При этом в программе не исключили, что такой шаг мог быть инициирован главным тренером «Оболони» для улучшения «воспитательной работы» в коллективе.

Какое решение по украинцам приняли в ФРГ и Эстонии

Решение Германии не выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины является первым здравым заявлением ФРГ, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, украинские власти будут возмущаться такой позицией немецкий властей, как это в свое время сделал их бывший посол, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Эксперт подчеркнул, что такая позиция принципиально важна для Германии, потому что она является страной мигрантов, и «лишней заварухи» им не хочется. Как подчеркнул Дандыкин, это важное решение для внутренней стабильности ФРГ.

При этом Эстония также не намерена высылать из страны военнообязанных украинцев, заявил глава департамента МВД страны Янек Мяги. Украина не обращалась к эстонской стороне с просьбой о содействии в вопросе.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила», — сказал Мяги.

Он отметил, что Киев не имеет законных оснований запрашивать у Таллина выдачу военнообязанных граждан Украины. При этом у Эстонии также нет оснований их выдавать.

Что не получат российские уклонисты

Россияне, которые проигнорировали повестку в военкомат, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что новый регламент сдачи экзамена вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Он также предполагает увеличить суммы штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как драматург Цыпкин относится к СВО

В ситуации, когда идет военный конфликт, у человека не так много вариантов, заявил по поводу СВО драматург Александр Цыпкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, среди солдат могут быть друзья, поэтому кричать им в спину, что они не правы, — это странно. Автор «Беспринципных чтений» добавил, что это никак «не отменит приказ наступать, а в их души поселит сомнения».

«Когда война закончится, можно будет разбираться. Сейчас этого делать нельзя. Я с первого дня СВО хочу, чтобы мы нашли решение, которое бы учитывало интересы России и Украины, но пока это решение не находится. Мы готовы к переговорам, а с их стороны нет готовности», — подчеркнул Цыпкин.

Что написала NYT о действиях ВС РФ

Российская армия перехватила инициативу на большей части территории боевых действий на Украине, написала The New York Times. По данным газеты, об этом свидетельствуют последние продвижения Вооруженных сил РФ в районе Авдеевки и рядом с Марьинкой, Артемовском и Купянском.

В статье отмечается, что российские войска добиваются успехов в зоне специальной военной операции, пока правительство Украины переживает тяжелый период из-за блокировки пакетов военной и финансовой помощи со стороны Запада. Сложную ситуацию на фронте также подтверждает зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, заявление которого приводит NYT. По его словам, без американских боеприпасов Киев начинает терять территории, с трудом взятые под контроль этим летом.

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