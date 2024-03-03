ВС России не дали отдохнуть ВСУ: новости СВО на утро 3 марта

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Армия России сорвала попытку ротации Вооруженных сил Украины под Угледаром, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Также ВС РФ уничтожили бойцов инженерно-саперной группы противника, добавил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 2 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Гордеева, в течение суток российские бомбардировщики и расчеты артиллерийских орудий ликвидировали на Южно-Донецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами украинских войск.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские войска выбили украинскую армию из села Тоненького в ДНР на Авдеевском направлении. По информации канала, бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят зачистку населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Перед штурмом населенного пункта Тоненькое российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ, сообщил оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель. По его словам, это значительно облегчило штурм укрепрайона, расположенного на ключевой дороге в пригороде Авдеевки.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

Российская система ПВО отразила атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в районе поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник самолетного типа. За пару часов до этого ПВО сбила украинский дрон над селом Новая Деревня. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.

Кроме того, средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, были поражены цели над Финским заливом.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работали средства противовоздушной обороны. Позже Минобороны РФ заявило, что в ночь на 3 марта была пресечена попытка ВСУ совершить атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Крыма.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы гремели в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровске), сообщало издание «Общественное». Другие подробности не приводились, власти населенного пункта эту информацию не комментировали.

Также стало известно о взрывах, зафиксированных на территории Харьковской области. Подробности неизвестны.

Отправит ли ФРГ военных на Украину

Германия не намерена отправлять своих солдат на Украину, заявил канцлер страны Олаф Шольц. По его словам, Берлин хочет сделать все, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт между Россией и НАТО. Абсолютно всем западным партнерам ясно, что ни одна из стран — членов Альянса не должна стать стороной вооруженного противостояния, подчеркнул политик.

Ключом к восстановлению мира является продолжающая поддержка Украины, добавил канцлер. В то же время он призвал страны Евросоюза начать инвестировать в собственную безопасность и оборону.

На кого пожаловался Зеленский

В мире достаточно систем ПВО, и Украина не просила ничего свыше необходимого для «защиты жизни», заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что невозможно забыть внутренние споры партнеров о военной помощи Киеву. Украинский лидер раскритиковал затягивание союзниками поставок систем ПВО и оружия из-за «внутренних политических игр и споров».

Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это, — сказал Зеленский.

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