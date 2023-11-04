ВС России срывают планы ВСУ: новости СВО на утро 4 ноября Минобороны: ВС России ежедневно срывают ротации армии Украины под Херсоном

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» на базе багги

Группировка российских войск «Днепр» с помощью буксируемых гаубиц Д-20 ежедневно срывает ротации подразделений Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, артиллерийские расчеты наносят огневое поражение по перемещениям личного состава украинских сил и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В Минобороны также рассказали, что боевая работа ведется снарядами калибра 152 миллиметра на дальность более 17 километров. Темп стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту. По данным ведомства, в результате действий российских военных на Херсонском направлении с 28 октября по 3 ноября украинские войска потеряли до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.

Российская авиация на Купянском направлении ударила по пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также ВС России уничтожили артиллерию и минометный расчет ВСУ, за сутки Украина потеряла до 125 солдат.

По словам Зыбинского, при завязавшейся контрбатарейной борьбе артиллерия «Запада» ликвидировала в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного два артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором танк российской группировки «Отважные» уничтожает укрепления Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесничестве. По данным канала, кадры сняты в ходе боев на Кременском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения штурмовиков ВСУ у Клещеевки в ДНР. По данным канала, на южном фланге от Артемовска точным огнем ликвидированы три подразделения армии Украины. МО РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что передвижение украинских военных выявили российские операторы дронов, они же уничтожили противников точными ударами с беспилотников.

Какой регион РФ пытался атаковать украинский беспилотник

3 ноября в районе 19:00 беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский БПЛА был перехвачен средствами ПВО.

Где на Украине этой ночью звучали взрывы

Несколько взрывов произошло на окраинах подконтрольного Киеву Херсона, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на информацию из соцсетей. Воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась.

Также несколько взрывов прозвучали в городе Миргород Полтавской области. По данным «Страна.ua», рядом с населенным пунктом расположен крупный военный аэродром. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Какую новую помощь Украина получит от США

Украина получит новый пакет военной помощи от США в размере $125 млн, говорится в заявлении госсекретаря страны Энтони Блинкена. Все вооружение, которое передадут Вооруженным силам Украины, предоставит Пентагон.

Как Запад отреагировал на статью Залужного

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для британского журнала Economist вызвала панику у руководства стран Запада, поддерживающих Украину, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, на месте военных он ни в коем случае не стал бы комментировать для прессы ситуацию на фронте.

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