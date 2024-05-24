ВС РФ взяли под контроль более 50% Волчанска: новости СВО на утро 24 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Водолацкого, ВС РФ аккуратно, но уверенно идут вперед. Депутат указал на успехи в выполнении поставленных российским войскам задач. Он добавил, что следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск.

Украина может допустить территориальные уступки ради мирных договоренностей с Россией, как это сделала Финляндия во время конфликта с СССР, заявил командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины, полковник Александр Бакулин. Он отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на фронте, однако ВС России «продолжают добиваться непрерывных успехов» в Харьковской области.

Бакулин добавил, что положение для украинских войск остается «достаточно сложным», поскольку бои продолжаются, а военная помощь США все еще не поступила.

Вооруженные силы Украины массово покидают территории населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его данным, линии обороны ВСУ в районе Клещеевки полностью разрушены.

Бойцы отряда специального назначения «Вега» уничтожили западную технику Вооруженных сил Украины, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, иностранное вооружение было обстреляно FPV-дронами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали РФ

В результате ракетной атаки армии Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, написал глава региона Сергей Аксенов. Он принес соболезнования их близким и родным. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения, добавил Аксенов.

Минобороны РФ заявило об очередной атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О повреждениях и пострадавших данных нет. Нападение произошло примерно в 21:00 мск 23 мая.

Чем РФ ответит на попытки Запада закрыть небо Украины

Попытки стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО будут расцениваться как прямое участие в конфликте, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Это даст РФ право на ответные действия, подчеркнул он.

По мнению Бондарева, заявления Польши о готовности укрепить систему ПВО Украины сейчас звучат не просто так. Политик напомнил, что Владимир Зеленский во время заграничных поездок неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной.

Фото: Army Spc. Elaina Nieves/.defense.gov

К чему США приучают мир

Играми с поставками Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16 США приучают мир к мысли о допустимости большой войны с Россией, высказался в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он не исключил, что Вашингтон продолжит «поднимать ставки» вплоть до введения контингента НАТО на Украину и начала полноценных боевых действий против ВС РФ.

Соединенные Штаты рано или поздно разрешат Украине наносить удары вглубь России, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он не исключил, что предотвратить развитие подобного сценария может симметричный ответ по интересам США.

По мнению парламентария, «можно не питать иллюзий», что Киев точно поддержат в вопросе ударов вглубь России. Журавлев предположил, что остановить Белый дом способны такие действия РФ, которые заставят США почувствовать последствия «на своей шкуре».

К чему готовят украинских заключенных

Военный корреспондент Александр Сладков высказался по поводу украинских заключенных, которые отправляются добровольцами на фронт. По его словам, проблема дефицита личного состава ВСУ за счет каторжан не решена.

Сладков добавил, что заключенных готовят к честным боям, и в тылу держать их не будут, что ведет к смерти. Военкор также заявил о больших рисках, при которых новоиспеченные солдаты побегут не в сторону Украины, а «в пленку».

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global look Press Обмен пленными

Чего не хочет делать Киев

Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

Россия также предлагала Украине провести обмен двух католических священников на православных, добавила она. Киев вновь отказался, несмотря на то, что священнослужители просили вернуть их домой к родным и близким, уточнила омбудсмен.

Украина хочет устроить шоу из обмена пленными, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, для обмена отбираются наиболее «медийные» военные, служащие в «откровенно нацистских» формированиях. Остальные мобилизованные Киеву просто не нужны, ведь они выглядят негламурно и говорят по-русски, уверен военкор.

«Медийные» пленные, которые нужны Киеву, идейно подкованные и могут продать населению очередное шоу, объяснил военкор. Кроме того, они являются силовой опорой власти еще со времен Майдана, Украине они нужны для собственной безопасности, добавил Коц.

Кому и с кем надо разговаривать для мира на Украине

Для мира на Украине не достаточно переговоров Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Для этого, по его словам, нужно разговаривать России и США. Обусловлено это тем, что за Украиной стоит «весь Запад» и «в некотором смысле это прокси-война», объяснил политик.

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