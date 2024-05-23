ВС РФ взяли под контроль село Андреевка в ДНР: как это повлияет на ход СВО

Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Министерства обороны России. Что об этом известно?

Что рассказали в Минобороны о взятии Андреевки

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ взяли под контроль Андреевку в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные ликвидировали две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Что значит для хода СВО взятие Андреевки

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Рядом с населенным пунктом расположены села Ивановское, Клещеевка, Берховка и поселок Хромово.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что после того как ВС РФ заняли Клещеевку, было ожидаемо, что другие участки фронта ВСУ начнут «сыпаться».

«Как и ожидалось, после Клещеевки под Артемовском посыпались и другие участки фронта, которые ВСУ теперь не могут нормально держать. 23 мая МО РФ заявило о взятии Андреевки. Это в двух километрах к югу от Клещеевки, взятой накануне. Откат ВСУ за канал Северский Донец продолжается. От украинских позиций за ним до одного из центральных транспортных хабов ВСУ — Константиновки — порядка 15 километров», — рассказали авторы канала.

Военкор Александр Коц сообщил, что оборона ВСУ южнее Бахмута дала трещину.

«За линию Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка — Озаряновка и окружающие их высоты больше года шли ожесточенные бои. Позиции неоднократно переходили из рук в руки, но активное использование обеими сторонами FPV-дронов не позволяло надежно на них закрепиться. Логика подсказывает, что на очереди — Курдюмовка и Озаряновка. Их освобождение позволит выйти на Торецк с северо-востока. А из этого города уже можно будет наступать на Нью-Йорк на юге и на Константиновку на северо-западе», — добавил он.

Что известно о взятии под контроль Клещеевки

Вчера, 22 мая, Минобороны РФ сообщило, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорилось в публикации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru объяснил, что взятие под контроль данного населенного пункта является стратегически важным событием, поскольку открывает для российских войск путь к другим населенным пунктам в ДНР.

«Это очень важно. Клещеевка была одним из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении, они занимали господствующие высоты. Когда мы взяли Артемовск, ВСУ в Клещеевке доставили немало проблем. <...> Взятие Клещеевки — важнейший этап взятия под контроль всей территории ДНР», — пояснил он.

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