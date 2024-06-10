ВС РФ взяли населенный пункт в Сумской области: новости СВО на утро 10 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Полк «Ахмат-Чечня» совместно с военнослужащими других подразделений Минобороны РФ взял под контроль село Рыжевка в Сумской области, находящееся на границе с Курской областью, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот результат был достигнут без особых сложностей всего за три дня.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 9 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

Кадыров поблагодарил каждого бойца, участвовавшего в штурме Рыжевки. В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, подчеркнул он.

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, речь идет об Ореховском и Васильевском направлениях, однако инициатива остается в руках ВС РФ.

Как ВСУ атаковали РФ

Телеканал Sky News сообщил, что самолет ВСУ впервые совершил удар по цели на территории России. По данным канала, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе. Глава региона уточнил, что они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, состояние бойцов стабильное. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы за сутки в приграничных районах Курской области ликвидировали 15 дронов Вооруженных сил Украины, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, собственнику поврежденного дома окажут помощь.

ВСУ на протяжении всего дня обстреливали Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, 9 июня с 09:00 до 21:00 украинские военные 16 раз открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам. Также зафиксировано прямое попадание боеприпаса в один из домов частного сектора на улице Лозовой.

Мэр подчеркнул, что в результате обстрелов в поселке Станция Рутченково пострадала женщина 1947 года рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автостанции «Трудовская» ранены мужчины 1980 и 1987 года рождения.

Бьет ли Киев оружием США по РФ

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары оружием американского производства по территории России. Он также сказал, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через границу».

Сколько истребителей Mirage Франция сможет передать ВСУ

Франция может передать Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, сообщила газета La Tribune Dimanche. По ее информации, если Париж захочет поставить больше самолетов, то их придется искать у других союзников. Всего Франция располагает 26 экземплярами, говорится в публикации.

По информации газеты, шесть истребителей не хватит для того, чтобы реально помочь Украине. Кроме того, этого количества будет недостаточно, чтобы «удовлетворить амбиции президента Франции Эммануэля Макрона». Авторы материала утверждают, что глава государства хочет всеми силами остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Mirage 2000

В целом Украина может рассчитывать на 12 истребителей от Парижа и союзников, пишет газета. Однако поставки в любом случае усложнят организацию авиационных миссий ВВС Франции и обслуживание флота.

Сколько новых судов получит ВМФ России в этом году

Военно-морской флот России в 2024 году получит порядка 50 новых кораблей, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, речь идет не только о лодках, фрегатах, корветах и малых ракетных кораблях, но и обеспечивающих судах.

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