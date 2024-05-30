ВС РФ взяли Часов Яр под контроль почти на 70%: новости СВО на утро 30 мая

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Часове Яре, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его данным, уже взято под контроль почти 70% его территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 29 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

Водолацкий отметил, что среди пленных в Часове Яре много мобилизованных украинцев, «пойманных на улице».

«Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый опорник нужно выковыривать, это время», — сказал он.

Российская армия активно наступает на Волчанск и берет его в клещи с трех сторон, рассказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. Он предположил, что украинские войска не смогут сдержать этот натиск и отойдут дальше в район поселка городского типа Печенеги.

Если российская армия возьмет Липцы, то сможет соединить линию наступления с Волчанским направлением, сказал Геннадий Алехин. По его словам, это позволит ВС РФ продвинуться дальше в Харьковской области. Эксперт отметил, что бои под Липцами приняли в какой-то мере позиционный характер.

Вооруженные силы Украины ждут большие проблемы, если они потеряют Харьков, считает Алехин. По его словам, в этом городе сосредоточено производство беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.

Западные союзники Украины будут адаптировать стратегию поддержки Киева в случае, если ситуация на поле боя начнет меняться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Исходя из реалий, Запад будет поставлять Украине необходимые вооружения.

Как ВСУ атаковали РФ

Во время отражения атаки ВСУ по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома, сообщил глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. По его информации, у автомобильного и железнодорожного плавсредств повреждено остекление надстроек.

Фото: МО Украины

Жертв среди моряков и гражданских нет, после оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена, уточнил он.

Вооруженные силы Украины совершили нападение на несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Под ударом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В первом населенном пункте пострадала местная жительница.

При обстреле на территории хутора в одном из домов были выбиты окна и посечен фасад. В Шебекино же взорвались два дрона-камикадзе. От одного из них загорелась сухая трава, осколками второго посечена дверь коммерческого объекта.

Как военэксперт оценил удары ВСУ по Белгороду

Удары ВСУ по Белгородской области — безумие с точки зрения военного искусства, заявил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, снарядам, которые украинские войска выпускают по мирным жителям России, могли бы найти другое применение.

По мнению Алехина, своими действиями украинское руководство создает видимость того, что якобы отвечает на успешное наступление ВС РФ в Харьковской области.

Где гремели взрывы на Украине

Многочисленные взрывы гремели в Харькове, Днепре и Хмельницкой области, сообщало украинское издание «Общественное». Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под удар попал объект критической инфраструктуры.

Власти других городов официальных комментариев не предоставили. Режим воздушной тревоги был объявлен в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Фото: ГСЧС Украины

Что США позволили Украине

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон оставляет за Украиной принятие конечных решений по ведению боевых действий с Россией. По ее словам, сегодня нет свежих новостей по вопросу использования американских вооружений для ударов по территории РФ.

Постпред добавила, что политика Вашингтона насчет использования американских вооружений для ударов по российской территории остается прежней и не менялась. Так Смит прокомментировала возможность снятия ограничений на применение Киевом оружия из США.

При этом 10 стран разрешили Украине бить их оружием по территории России, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, решение поддержали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. Для «подтверждения» такой готовности Лещенко показал заявления представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Даст ли Запад самолеты Украине

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что представления президента Украины Владимира Зеленского о получении ВСУ 130 западных самолетов не более чем «мечты и грезы». По мнению генерал-майора авиации, Украине не дадут даже 60 самолетов.

Кроме того, как отметил Липовой, переданные Украине самолеты принципиально ничего не изменят в зоне СВО. По словам генерала, Зеленский может только надеяться, что они кардинальным образом поменяют ситуацию на фронте.

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