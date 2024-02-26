ВС РФ выбивают ВСУ из Работино: новости СВО на утро 26 февраля

Фото: МО РФ

Российские военные вошли в село Работино и продолжают наступать, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 25 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас ситуация в Работино

Балицкий добавил, что в ходе боевой операции российские военные приобрели бесценный опыт и смогли создать и внедрить на передовой последние новинки военно-промышленного комплекса. Особенно губернатор отметил беспилотные летательные аппараты, «равных которым нет на поле боя».

Российские военные зашли в южную часть села Работино в Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом большая часть поселка остается в серой зоне, подчеркнул общественник.

«Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем находится весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», — сказал Рогов.

Фото: МО РФ

По его словам, главной задачей для ВС РФ на данном направлении является «срез Работинского выступа», который представляет собой «символ успеха во время контрнаступления ВСУ». Рогов указал, что данный выступ несет потенциальную угрозу в направлении Токмака и потому его «планомерно ликвидируют».

Какая сейчас обстановка на Купянском направлении

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что для выполнения задачи военные использовали бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В МО добавили, что в результате бомбардировки все цели были уничтожены. После выполнения задачи истребитель вернулся на аэродром вылета.

На видеокадрах Минобороны РФ можно увидеть, как самолет готовится на аэродроме, совершает вылет и заходит на цель. После удара видны планирующие над облаками бомбы. Также показано возвращение самолета на аэродром.

Как ВСУ атаковали РФ

Три района Курской области 25 февраля были обстреляны ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атак никто не пострадал. В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Кроме того, обстреляно село Троицкое Кореневского района. Повреждены три домовладения, пострадали фасады, окна, крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждено одно домовладение, машина и комбайн, уточнил Старовойт.

Окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, никто из местных жителей не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил губернатор.

Также в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к столице региона, сообщил Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

ВСУ предприняли попытку атаки на территории РФ, однако выпущенные авиаракеты были нейтрализованы над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали снаряды, не допустив их попадания в цели.

Где гремели взрывы на Украине

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов, сообщил Владимир Рогов. По его словам, прозвучало не менее трех взрывов.

Фото: t.me/dsns_telegram

Российские силы нанесли удар по объекту инфраструктуры в районе населенного пункта Широкое Запорожской области, который Вооруженные силы Украины используют для ведения боевых действий, рассказал Рогов. Населенный пункт находится на северо-западе от города Запорожье.

Кроме того, ряд взрывов был зафиксирован в пригороде украинского города Днепр, информировало издание «Общественное». Подробности случившегося не уточнялись.

Помимо этого, в Харькове была зафиксирована серия взрывов, сообщал мэр города Игорь Терехов. Это произошло сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Подробности происшествия не приводились.

Кого взяли в плен российские десантники

Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. Одного из них, который был ранен, пришлось эвакуировать в тыл. Отряд попал в руки российских солдат, так как перепутал направление, когда отступал.

В чем важность взятия Харькова

Российской армии для взятия Харькова нужно отодвинуть ВСУ на 200 километров от текущей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, это сделает территорию РФ недосягаемой для украинских обстрелов, в том числе с использованием дальнобойных систем.

По его мнению, пока рано говорить, что российские войска могут сосредоточить усилия на Харьковском направлении. Однако успехи на фронте могут быть объяснением, почему многие уже решают покинуть Харьков, считает эксперт.

Чем обзавелась Украина

Украина обзавелась собственным дальнобойным оружием, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, в стране теперь производят ракеты, дальность действия которых составляет 700 километров. Он добавил, что приоритетом Украины в настоящий момент является развитие ракетной программы.

Почему Украина еще не получила F-16

Украинские вооруженные силы не обладают достаточным количеством обученных летчиков для управления истребителями F-16, которые страны Запада обещают передать Киеву, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон готов поставить самолеты, но пока в этом нет смысла.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press F-16

Что Украина передаст России

Украина планирует предложить России документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира», заявил президент Владимир Зеленский. Политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее.

В чем признался Зеленский

Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше территорий, заявил Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ испытывают сильнейшее давление, хотя со стратегической точки зрения важны не столько территории, сколько жизни военнослужащих.

Как Захарова оценила слова Зеленского о потерях ВСУ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о понимании каждого украинца, что Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ в 31 тысячу человек. По ее словам, эта ложь главы государства в первую очередь очевидна для каждого украинского военнослужащего.

На пресс-конференции в Киеве 25 февраля Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ, но сведения США резко отличаются от приведенных им данных, написала журналистка издания The New York Times Карлотта Галл. По ее информации, еще летом 2023 года Вашингтон оценивал потери армии Украины в 70 тысяч человек.

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