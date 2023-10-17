ВС РФ впервые применили ТОС-2 «Тосочка»: чем уникальна, как жжет в зоне СВО ВС РФ применили огнеметную систему «Тосочка» против ВСУ

Фото: МО РФ

Огнеметная система ТОС-2 «Тосочка»

Российские военные применили огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Экипаж подразделений РХБЗ Центрального военного округа уничтожил скопление пехоты Вооруженных сил Украины на одном из укрепрайонов, сообщили в Минобороны РФ. Как используются данные комплексы в зоне проведения СВО?

Что такое ТОС-2 «Тосочка»

ТОС-2 «Тосочка» является наследницей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости.

Данные комплексы используют термобарические снаряды и предназначены для поджога и разрушения сооружений и зданий, а также вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.

Процессы прицеливания и управления огнем в «Тосочке» полностью автоматизированы. Система не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, так как на ней смонтирован собственный кран-манипулятор. Также она оборудована системой радиоэлектронной защиты.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, одно из главных преимуществ ТОС-2 — наличие колесной платформы вместо гусеничной, что позволило повысить мобильность системы.

«Если сравнить движение гусеничной техники по дорогам общего пользования — дороги в хлам, темп марша гораздо меньше, чем у колесной техники, большой расход ресурса. Поэтому, как правило, тяжелую гусеничную технику по дорогам общего пользования таскают на трейлерах. Если такая огнеметная система будет размещена на колесном шасси, то она своим ходом будет передвигаться на большие расстояния, не выводя из строя дорожную сеть и не требуя дополнительных ресурсов в виде тягачей», — рассказал эксперт «Звезде».

Фото: МО РФ

Как ТОС-2 использовалась в зоне СВО

Сегодня в Минобороны России сообщили, что экипаж боевой машины, состоящий из военнослужащих РХБЗ, применил систему ТОС-2 и уничтожил пехоту ВСУ.

«Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — пояснили в военном ведомстве.

7 июня военный эксперт Борис Рожин своем Telegram-канале опубликовал кадры с рабой ТОС-2 по опорным пунктам ВСУ на Запорожском направлении.

«Точная работа расчета ТОС-2 „Тосочка“ по опорным пунктам противника. Запорожское направление», — говорилось в публикации.

29 апреля военнослужащие группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Орликовка ударом ТОС-2 «Тосочка» был поражен пункт управления 119-й бригады теробороны Украины и станция РЭБ «Буковель». Ликвидированы 20 украинских бойцов и две единицы специальной военной техники, рассказали в Минобороны.

28 мая 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в военных структурах сообщал, что ВС РФ впервые применили ТОС-2 в зоне СВО, нанеся удар во украинским военным на Харьковском направлении. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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