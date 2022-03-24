ВС РФ уничтожили украинский С-300 артиллерийским боеприпасом «Краснополь»

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Отмечается, что точное попадание снаряда по украинскому ЗРК обеспечил беспилотный летательный аппарат, осуществляющий лазерное наведение.

С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесён удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса, — заявили в ведомстве.

Ранее российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины, с которой поставлялось топливо для украинских военных.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.