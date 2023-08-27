ВСУ направили дроны на два региона России: новости СВО на утро 27 августа

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников в приграничных регионах, которые произошли в ночь на 27 августа. Киев предпринял попытки атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями, сообщили в военном ведомстве.. Пострадавших нет.

Российские военнослужащие уничтожили три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Токаревки артиллерией были подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65. Кроме того, в районе Зеленовки операторы БПЛА уничтожили гаубицу М777 американского производства.

ВС РФ пресекли семь атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Потери украинских сил составили более 80 человек. Офицер также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили почти 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожили 122-мм миномет.

Российские военные вечером 26 августа пресекли новую атаку украинского беспилотника по территории РФ. В ведомстве заявили, что дежурные средства ПВО сбили вражеский БПЛА над Брянской областью. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на месте происшествия нет.

Мирный житель населенного пункта Щетиновка Белгородского района погиб в результате атаки ВСУ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Украинские военнослужащие сбросили взрывчатку с дрона, когда мужчина косил траву на своем дачном участке.

Вооруженные силы Украины более 60 раз обстреливали территорию ДНР за минувшие сутки, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, под обстрел украинской армии попали несколько районов Донецка, а также Горловка. В результате удара пять человек получили ранения, несколько жилых домов повреждены.

Фото: МО Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецотряда «Ахмат» уничтожили до 75% солдат 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины на Клещеевском направлении. По его мнению, такое положение дел на фронте заставит украинцев сдаться.

В ночь на воскресенье, 27 августа, на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. После этого в подконтрольном Киеву Запорожье, Черкассах и самом Киеве прогремели взрывы. В Киевской городской администрации сообщили, что сработала система противовоздушной обороны.

Офицер Вооруженных сил Украины, проходящий службу на передовой заявил, что мины, авиация и артиллерия ВС России стали главными проблемами, мешающими контрнаступлению украинских сил. Он отметил, что артиллерийские и авиационные подразделения российских войск ежедневно проводят множество налетов, что приводит к серьезным потерям в рядах ВСУ.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил участие главкома ВСУ Валерия Залужного в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Дипломат заявил, что Залужный регулярно встречается с западными коллегами, с которыми обсуждает ситуацию на фронте.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев обвинил страны Запада в затягивании военной помощи Киеву. По его словам, из-за нерешительных действий союзников Украины возникают трудности в ходе контрнаступления, что играет на руку России.

Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинские войска не в состоянии удержать Харьков. По словам офицера, в настоящее время оборона ВСУ в регионе столкнулась с серьезным натиском российских войск — когда она рухнет, удержание города потеряет смысл, и ВСУ сдадут его практически без боя.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что командование ВСУ сменило стратегию контрнаступления и отправило значительное число военнослужащих и техники в сторону населенных пунктов Орехов и Токмак Запорожской области. По его мнению, если украинские войска установят контроль над поселениями, то они смогут пойти в сторону Мелитополя и Бердянска.

Власти Украины попытаются до весны 2023 года мобилизовать в ряды ВСУ более 300 тысяч человек, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он высказал мнение, что таким образом Киев попытается компенсировать потери, понесенные в том числе в ходе контрнаступления.

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