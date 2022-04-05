ВС РФ ударом высокоточной ракеты уничтожили пункт подразделения теробороны

Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили в Харьковской области украинский командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту тяжёлой техники, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Украинские объекты находились в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники, — заявил Конашенков.
Минобороны РФ ранее показало видео уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Как рассказал РИА Новости командир расчёта зенитчиков, «Тор» является универсальным оружием, он способен сбить любые летательные аппараты. За время проведения спецоперации было обнаружено 20 воздушных целей.
Ранее в военном ведомстве заявили об уничтожении Центра подготовки украинских сил специальных операций, который использовался в том числе для размещения иностранных наёмников. Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, это произошло вечером 4 апреля, центр был уничтожен с моря.