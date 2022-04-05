ВС РФ ударом высокоточной ракеты уничтожили пункт подразделения теробороны

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Президент США Джо Байден вознамерился объявить стратегию по созданию гиперзвукового оружия в рамках трёхстороннего партнёрства AURUS (Америка, Великобритания, Австралия) пишет Financial Times. В американском издании отметили, что глава Белого дома может сделать анонс в течение дня.

Обозреватели газеты подчеркнули, что США стремится разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы не отставать в гонке от Китая. Financial Times отметили, что по оценкам Пентагона, Запад сильно отстал в разработке подобных систем...