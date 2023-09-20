ВС РФ уничтожили мост в Купянске: последствия для ВСУ, ситуация у Харькова

Фото: МО РФ

Авиация ВКС РФ поразила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который украинская армия стягивала резервы, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Что об этом известно и какая обстановка сейчас сложилась на Купянском направлении?

По информации Ганчева, в районе реки Оскол идут позиционные бои, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются», — добавил он.

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«На Купянском участке российские войска возобновили атаки на украинские позиции в Синьковке и в посадках поблизости. При этом ударами авиации была выведена из строя переправа у Купянска, которая использовалась ВСУ для переброски сил», — пишет «Рыбарь».

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские «Торнадо-С» наносят удары по ВСУ на Купянском направлении.

«Артиллеристы ЗВО точными ударами уничтожают ключевые объекты противника, такие как опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты», — отметил источник.

Что происходит у Купянска и Харькова, продвигаются ли ВС РФ

Вчера вечером, 19 сентября, украинские СМИ заявили, что ВС РФ начали новое наступление на Купянском направлении. По их данным, был взорван центральный мост через Оскол. Также вчера ударами авиации выведены из строя переправы в населенных пунктах Невское и Макеевка. Мосты использовались для переброски резервов ВСУ на Сватовском и Купянском направлениях. Минобороны РФ эту информации не комментировало.

«В целом противник на 19 сентября сохраняет некоторую инициативу на Запорожском, Времьевском и Артемовском направлениях. ВС РФ сохраняет инициативу на Сватовском и Купянском направлениях. Приближающаяся распутица, безусловно, скажется на характере боевых действий и темпах проведения текущих операций», — писал военкор Юрий Котенок.

Военный эксперт Борис Рожин вчера сообщил, что ВС РФ продолжают вести позиционные бои в лесном массиве к западу от Кременной и в направлении Торского.

«Периодически отражаются контратаки противника. Выйти к Северскому Донцу пока не удается. К западу от Сватово ВС РФ продолжают оказывать давление на силы противника на восточном берегу Оскола. За счет переброшенных резервов противник смог замедлить темпы отката к Осколу, но инициатива тут по-прежнему остается у ВС РФ. В районе Купянска ВС РФ сохраняют нажим у Масютовки, Двуречной, Синьковки и Петропавловки. Впрочем, акцентированных действий с целью немедленного прорыва к окраинам Купянска пока не предпринимается», — добавил аналитик.

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