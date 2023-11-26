ВС РФ уничтожили хранилища авиатоплива и боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Российские военные уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области Украины и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы живая сила и военная техника украинской армии.

Нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах, — говорится в сообщении.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный.

В свою очередь военкор Андрей Руденко назвал взятие промзоны в Авдеевке важным шагом к победе в СВО. Он отметил, что это место с 2015 года было «нарывом на теле молодой республики». Репортер признался, что всегда побаивался поездок сюда, поскольку каждый приезд сопровождался опасной активностью ВСУ.

Руденко также обратил внимание, что когда кто-то говорит, что полномасштабный конфликт начался 24 февраля 2022 года, то он ставит в пример эту промышленную зону — в этом районе с 2015 года круглосуточно шли бои.