ВС РФ уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего ВСУ под Николаевом

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Вооружённые силы России уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в окрестностях Николаева, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что с этой базы осуществлялось снабжение топливом украинской армии на юге страны, передаёт РИА Новости.

Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины, — рассказал представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины. Среди них — шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один ЗРК С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники.

Минобороны России ранее опубликовало видео уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ. Объекты были поражены с расстояния свыше семи тысяч метров.

Удар был нанесён противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь» с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО.