ВС РФ улучшили позиции в районе Работино: новости СВО на утро 25 июня

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Мотострелки группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил командир артиллерийской батареи с позывным Куса. По его словам, улучшить диспозицию удалось при поддержке артиллерии. Он отметил, что противник стал слабее и у него заканчивается боекомплект.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 24 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в районе Работино

Военнослужащий отметил, что после отступления из Работино ВСУ попытались закрепиться в расположенных севернее лесопосадках. Однако украинцев оттуда выбили РСЗО «Град», которые сменяли друг друга и не прекращали работу. Сейчас ВСУ еще дальше на север подталкивают мотострелки группировки при поддержке артиллерии.

«На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас все карты в руках — у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов», — рассказал офицер.

Как ВСУ атаковали РФ

ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших, по его словам, нет.

Крыша административного здания в поселке Теткино повреждена из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, также в приграничном селе Гуево осколками украинского дрона-камикадзе посекло жилое помещение и хозяйственные постройки в одном домовладении.

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА, написал глава региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.

Фото: МО Украины

Причастны ли США к теракту в Севастополе

Компетентные органы России предпринимают все необходимое, чтобы установить заказчиков теракта в Севастополе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в расширенном составе со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Однако, по его словам, причастность Вашингтона к событиям в Севастополе Москва не подвергает сомнению. Он напомнил, что переданное Киеву оружие не может быть использовано без «прямого участия американских военных».

Координаты для ракетного удара по Крыму Вооруженные силы Украины получили от НАТО, считает первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что ВСУ активно помогает спутниковая разведка США.

По мнению сенатора, таким образом ВСУ пытаются провести подготовку собственной зоны безопасности для применения и обслуживания обещанных самолетов F-16. Для этого, продолжил Бондарев, они выявляют слабые места в российских системах ПВО.

Политик предположил, что для минимизации возможных атак со стороны ВСУ по территории России необходимо установить безопасные нейтральные зоны вдоль границ РФ вглубь Украины. Вместе с тем, уточнил Бондарев, при ответных атаках или других действиях Россия вынуждена считаться с проживающим на территории ведения боевых действий мирным населением.

Вооруженные силы Украины в очередной раз допустили безрассудную эскалацию конфликта, нанеся удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Он предупредил, что РФ привлечет Соединенные Штаты к ответственности за атаку, а также пообещал «закончить эту войну».

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Кеннеди — младший

Кто может нанести удар по США

Россия может начать поставлять оружие тем странам, которые ведут боевые действия против Запада, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, такие действия будут ответом на войну Соединенных Штатов против РФ руками Украины.

По мнению собеседника, удары других государств по США российским оружием снимут ответственность с Москвы, так же как Вашингтон заявляет о своей невиновности после ударов ВСУ по регионам РФ западным вооружением. Журавлев назвал это игрой, в которую «можно играть вдвоем».

Также Журавлев добавил, что удары по российской территории будут продолжаться, бить ВСУ будут туда, куда дотягиваются: «хоть по Воронежу, хоть по Москве». Поэтому нужно принимать меры, чтобы сложнее было навести ракеты, сбивать даже спутники, если разведке противника помогает космическая группировка, заключил депутат.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное». Подробности не приводились. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли.

Позже он проинформировал жителей Харькова еще об одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины, была объявлена воздушная тревога.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сколько Украина продержится на деньгах от активов РФ

Власти США полагают, что Украине до 2025 года хватит денег для продолжения боевых действий, полученных от замороженных активов России, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, страны G7 ищут механизмы аккумуляции ресурсов для поддержки Киева, решение по активам может стать выходом.

Джеймс О'Брайен отметил, что пока страны «Большой семерки» не приняли окончательного решения по российским активам, однако они согласились начать процесс аккумуляции ресурсов для Украины. Он выразил надежду, что страны G7 согласятся на это.

Главы МИД Евросоюза договорились перечислять доходы от российских активов в Европейский фонд мира, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, деньги пойдут на закупку оружия для Вооруженных сил Украины.

Он уточнил, что ЕС в ближайшее время выделит Киеву €1,4 млрд от доходов активов России, а до конца года — еще €1 млрд. Эти средства пойдут на боеприпасы, ПВО и производство оружия, отметил Боррель.

Вместе с тем одна страна Европейского союза блокирует транш на Украину более чем на €6 млрд, добавил глава евродипломатии. Он не сказал, кто именно препятствует Брюсселю и Киеву.

Позвали ли Россию на вторую конференцию по Украине

Москве не поступали никакие обращения по теме второй конференции по Украине, заявил Сергей Лавров. Министр отметил, что мирные предложения президента России Владимира Путина являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий.

Министр иностранных дел России добавил, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе. Такой комментарий Лавров дал по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Кого уволил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточить наибольшее внимание на Донбассе.

Увольнение командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля говорит о том, что руководство украинской армии находится в подавленном состоянии, считает военкор Юрий Котенок. Он выразил мнение, что «кадровая чехарда» указывает также на тяжелое положение Киева.

Кроме того, продолжил Котенок, у действующего главкома ВСУ «крайне низкий» авторитет, что ставит его под угрозу увольнения. Журналист допустил, что решение об отстранении Сырского уже принято, но об этом объявят в нужный момент, чтобы «прикрыть очередную неудачу ВСУ», например в районе Часова Яра или Угледара.

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