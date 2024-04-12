ВС РФ серьезно продвигаются под Марьинкой: новости СВО на утро 12 апреля

Фото: МО РФ

Под Марьинкой в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы РФ серьезно продвигаются, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, такая тенденция открывает оперативный простор сразу по нескольким направлениям фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 11 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Кимаковский пояснил, что наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой дают возможность двинуться в сторону Курахово. Это ближайшая конституционная граница ДНР. По словам эксперта, ситуация на передовой в регионе стабильно тяжелая, но россияне давят противника по всем направлениям. Он добавил, что «тяжело может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника». Сейчас Россия выигрывает артиллерийские дуэли с помощью серьезной работы ВКС.

Советник отметил, что российские военные теснят противника в сторону Угледара, также серьезные бои идут в районе Красногоровки. Причем уже взяты Первомайское и Водяное. Кимаковский назвал интересным театр боевых действий в этом районе. По его мнению, противник может попасть в оперативное окружение.

Помимо этого, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы РФ успешно форсировали реку Мокрые Ялы у села Урожайного в ДНР. По его данным, российские бойцы заняли позиции в лесополосе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Рогов добавил, что Вооруженные силы Украины контратаковали на этом участке. Однако, по сведениям общественника, попытки противника не были успешны.

Как ВСУ атаковали РФ

Российские средства ПВО 11 апреля уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, еще один дрон военные нейтрализовали над Брянской, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, целью летательных аппаратов было нанесение ударов по объектам в России. БПЛА были самолетного типа, уточнили военные.

В 03:10 12 апреля в Новошахтинске Ростовской области был объявлен отбой атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор региона Василий Голубев. По его информации, системы противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано.

Электрические сети в Курской области, находящиеся вблизи границы с Украиной, будут переведены в тыловые районы из-за риска атак ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что часть работников будет переведена на удаленку.

Оперативный персонал продолжит выезжать в зоны ликвидации возможных аварий, добавили в правительстве. Однако сотрудники будут использовать специальные бронеавтомобили и экипировку, а также согласовывать свои действия с силовыми структурами.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы на Украине

В украинском городе Сумы теплоэлектроцентраль была повреждена после взрыва, сообщили в областной военной администрации. Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь.

Кроме того, взрывы раздались ночью в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило без подробностей издание «Общественное». Местные власти ситуацию не комментировали.

Удары ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины являются ответом на атаки ВСУ по российской энергетической отрасли, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов по ТЭК Украины была нарушена работа предприятий военной промышленности республики.

О чем говорили Путин и Лукашенко

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) противника. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую.

Владимир Путин пояснил, что зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины. Однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России.

Александр Лукашенко предложил вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом. Президент РФ с ним согласился.

Владимир Путин также заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.

Александр Лукашенко указал, что конференция в Швейцарии 15–16 июня по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы и Минска приведет только к усилению эскалации.

Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, что при необходимости обратится к нему за консультациями по мирному урегулированию на украинском направлении. Белорусский президент заявил, что Минск готов к участию в переговорах, от которых Россия никогда не отказывалась.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Нужна ли санитарная зона

Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной. Перед встречей в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики сказал журналистам, что создание такой зоны вдоль границы Украины и России — это сложный вопрос.

Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств, — отметил президент.

Кого могут начать призывать в ВСУ

Нельзя исключать, что инвалидов и женщин начнут призывать в Вооруженные силы Украины, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов.

Поможет ли ВСУ новая мобилизация

Сложно сказать, поможет ли ВСУ вновь принятый в Верховной раде закон о мобилизации, так как людские ресурсы им искать уже бессмысленно, заявил NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, российская сторона может использовать новый закон Верховной рады Украины в своих целях.

Он отметил, что Москва может обыграть принятие этого закона в собственной пропаганде. Однако, по его словам, и в этом вопросе неизвестно, насколько может быть действенна российская пропаганда на Украине.

Сколько денег нужно Украине на восстановление

На реконструкцию и восстановление Украине понадобится полтриллиона долларов, говорится в прогнозе Всемирного банка. Отмечается, что эта сумма почти в два раза превышает размер экономики страны в 2021 году.

Что сказала Захарова о «формуле мира» Зеленского

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского не предполагает компромиссов и альтернатив, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Конференцию в Швейцарии она назвала уловкой, добавив, что предложения Киева подразумевают полное игнорирование инициатив Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.

Любые мероприятия, которые не учитывают позицию России и основываются на положения формулы Зеленского, бесперспективны, добавила дипломат. По этой причине Россия не посетит конференцию в Швейцарии, указала она.

Какие сейчас шансы на мирный договор РФ и Украины

Шансы мирного завершения конфликта между Россией и Украиной прямо сейчас равны нулю, передает ТАСС со ссылкой на источник в Турции. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, продвигает ли турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган план по урегулированию ситуации на основе положений, которые были достигнуты между сторонами в ходе переговоров в марте 2022 года в Стамбуле.

Источник подчеркнул, что нынешние обстоятельства конфликта кардинальным образом отличаются от условий, которые были весной 2022 года. По его словам, в нынешней ситуации нет шансов довести переговоры до финальной стадии на основе прежних договоренностей, которые затем были сорваны украинской стороной.

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