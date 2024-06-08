Чудовищный теракт в Садовом унес 22 жизни: новости СВО на утро 8 июня

Фото: П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

Россия. Херсонская область. Село Садовое

Вооруженные силы России с начала 2024 года установили контроль над 47 населенными пунктами в зоне военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, российские войска продолжают выдавливать противника из Донбасса и с прилегающих территорий.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что заявил Путин на ПМЭФ

Глава РФ также отметил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет. По его словам, проводить ее и не планируют. В 2023 году, по словам Путина, добровольцев в ВС РФ набралось свыше 300 тысяч. В этом году подписали контракты больше 160 тысяч, уточнил президент.

Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский узурпировал власть, поскольку в украинских законах ничего не сказано о продлении полномочий главы государства в условиях военного положения. Отвечая на вопросы на пленарном заседании ПМЭФ, он подчеркнул, что, согласно статьям Конституции Украины, власть в стране переходит к Верховной раде, которая при желании имеет все полномочия вести переговоры.

Применение Россией ядерного оружия возможно только в случае, если есть риск угрозы суверенитету страны, заявил Путин. Пока такой случай не наступил, добавил он. При этом глава государства допустил, что российская ядерная доктрина может быть изменена с учетом внешних обстоятельств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также российский лидер подчеркнул, что стране не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер. Он напомнил, что после начала СВО патриотично настроенные граждане сами пришли в военкоматы и записались на службу.

Как ВСУ атаковали РФ

Общее число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по селу Садовому в Голопристанском округе Херсонской области достигло 22 человек, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, ведомство намерено установить все обстоятельства преступления Украины против мирного населения Херсонской области. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Мэр Севастополя Михаил Развожаев объяснил происхождение громких звуков, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты. По его данным, российский флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По информации спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе города Новошахтинска в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Фото: П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС Россия. Херсонская область. Село Садовое

Чья поддержка для Зеленского важнее слов Байдена

Зеленскому важнее реакция госсекретаря США Энтони Блинкена, чем американского лидера Джо Байдена или министра обороны страны Ллойда Остина, заявил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов, комментируя поведение политиков на встрече во Франции. По его мнению, украинскому лидеру было все равно, что говорит президент США.

Он отметил, что Байден чувствует себя уверенно и не испытывает чувства вины перед Зеленским за задержку военной помощи. Однако, как добавил профайлер, внутриполитические проблемы с принятием законопроекта вызывают сильнейший стресс. Что касается поведения Зеленского, то ему есть что сказать по поводу затягивания финансирования со стороны Вашингтона, но он сдерживает себя, считает Давыдов.

В чем причина новой истерики Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал организованную в Швейцарии мирную конференцию по Украине заведомо пустым мероприятием. По его словам, результатом саммита может быть лишь очередная истерика Зеленского, а также множество громких и эмоциональных заявлений.

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Он также выделил основную интригу конференции. По мнению Пескова, на ней будут наверняка присутствовать европейцы. Интересно, доедет ли Байден, резюмировал официальный представитель Кремля.

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