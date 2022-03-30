ВС РФ прорвали оборону ВСУ и начали бои у Великой Новосёлки

Российские войска прорвали оборону украинских силовиков и ведут бои на подходе к Великой Новосёлке, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что проходит «зачистка от боевых нацформирований» поселка Золотая Нива, продвижение по этому направлению составило восемь километров.

Вооружённые Силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка, — заявил он.

Конашенков отметил, что российским войскам удалось ликвидировать до 50 человек личного состава противника, уничтожить три танка, пять БМП, включая восемь автомобилей различного назначения.

Ранее в ходе ежедневного брифинга генерал-майор Конашенков сообщил, что за минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёте Су-24 ВВС Украины.