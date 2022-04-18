ВС РФ призвали боевиков на «Азовстали» в Мариуполе сдаться 20 апреля

Вооружённые силы России вновь обратились к боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» в Мариуполе сложить оружие. Назначенное для этого время — 14:00 20 апреля, говорится в обращении Минобороны.

ВС РФ ещё раз призывает власти в Киеве отдать указания боевикам на «Азовстали» прекратить бессмысленное сопротивление и выйти по гумкоридорам, а командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих — принять решение сложить оружие для сохранения собственных жизней, — сказано в обращении.

Для проведения гуманитарной операции в указанную дату и время ВС РФ и силы ДНР прекратят боевые действия на период режима тишины. Гуманитарные колонны с автобусами и машинами скорой помощи будут развёрнуты в трёх направлениях.

РФ призывает Киев оказать влияние на боевиков в соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые есть на «Азовстали», — говорится в обращении.

Как отметил в ходе брифинга руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев, накануне никто не воспользовался гумкоридором для выхода с «Азовстали». Боевики на «Азовстали», опасаясь украинского трибунала, не готовы сложить оружие.

Ранее в Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины. Дома находятся рядом с главным КПП завода.