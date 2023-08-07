ВС РФ поразили завод машиностроения в Харькове «Иди и смотри»: ВС РФ поразили завод имени Малышева в Харькове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Пуск ракет с корабля ВМФ РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что Вооруженные силы России поразили завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где и ремонтируют украинскую бронетехнику. По данным канала, серьезно пострадали два цеха. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Поражены два цеха. Повреждения серьезные, — рассказал каналу местный житель.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Позднее Baza сообщила, что полиция разыскивает еще одного подозреваемого по делу о взрыве на заводе. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.