Битва за Волчанск сегодня: смогли ли ВС РФ отбить мощное наступление ВСУ

Фото: МО РФ

На Волчанском направлении Харьковской области расчет ТОС-2 «Тосочка» за ночь уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ, сообщает военный корреспондент Александр Симонов. Что известно о ситуации в Волчанске 29 мая, какие последние новости выходили сегодня?

Ситуация и обстановка в Волчанске сейчас

Командир с позывным Кит рассказал Симонову, что ТОС-2 вооружена термобарическими боеприпасами, от которых ВСУ не скрыться. На Волчанском направлении расчеты «Тосочки» работают по наиболее важным целям, отметил военнослужащий.

«Работаем в основном по взводным опорным пунктам, по бетонированным объектам, по укрытиям, дзотам, дотам, которые не могут достать артиллерия и наши танки», — сказал Кит.

По данным военкора, минувшей ночью расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», украинцы пытались мощно наступать на позиции ВС РФ в Волчанске, но были вынуждены уйти, понеся большие потери.

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Противник силами до роты 36-й бригады морской пехоты и роты 82-й штурмовой бригады ВСУ пытался контратаковать позиции ВС РФ со стороны Агрегатного завода. Понеся значительные потери, [противник] отступил на исходные позиции», — говорится в публикации.

Readovka также сообщила, что ВСУ понесли большие потери во время попытки штурма позиций ВС РФ в Волчанске.

«Навыки профессиональных боевиков ГУР ситуацию не переломили, единственное, что получилось у ВСУ, — переправиться через реку Волчью, при этом так и не пробив русскую оборону в Волчанске. Прорыв украинских подразделений уже остановлен, сейчас ВС РФ выдавливают противника обратно за реку, а выжившие представители „специальных сил“ погибают, но уже не в пехотном бою, а под огнем нашей артиллерии и авиации», — пояснили авторы канала.

Фото: МО Украины

Что рассказал пленный боец ВСУ, которого отправили в Волчанск

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале опубликовал кадры с бойцом ВСУ, который был взят в плен в Волчанске.

Во время допроса мужчина признался, что он не знал, где территориально находился, потому что его поймали сотрудники ТЦК и увезли в неизвестном направлении.

«Ну как попал на фронт... Пошел за хлебом в магазин, подъехали тэцэкашники, кинули меня в микроавтобус и увезли», — признался он.

По его словам, три дня он провел в «каком-то спортзале», после чего его отвезли в Волчанск.

«Эти украинские солдаты выбрали жизнь, поэтому сдались в плен», — подписал видеозапись Безсонов.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» отметили, что с бойцами ВСУ не проводят никакой подготовки, их сразу же отправляют на фронт.

«Наиболее показательный в этом отношении эпизод с рассказом мобилизованного и взятого в плен украинского солдата под Волчанском. По его словам, никакой подготовки с ним и такими же мобилизованными не проводилось, а через три дня после того, как его и других мужчин „приняли“ сотрудники ТЦК, они оказались на фронте. Не имея простейших навыков обращения ни с оружием, ни с воинским имуществом, сразу оказались в плену», — подчеркнули журналисты.

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