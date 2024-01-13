ВС РФ направили «Кинжалы» на украинский ВПК: новости СВО на вечер 13 января

Фото: МО РФ

Российские войска утром 13 января нанесли массированный удар по объектам ВПК на Украине, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС России атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками места производства артиллерийских снарядов и БПЛА.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 13 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ нанесли крупнейшие серии ударов по Украине

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 835 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили пять украинских танков, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Krab, артиллерийскую систему М777, четыре гаубицы Д-30, орудие Д-20, три самоходные гаубицы «Гвоздика», пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, средства ПВО сбили 21 дрон и восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

ВС России с 29 декабря нанесли три крупнейших серии ударов по Украине с применением беспилотников, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, российская армия поразила склады с ракетами для американских комплексов ПВО Patriot, а также украинские заводы по производству БПЛА и фабрики по выпуску военной униформы. Кроме того, под российские удары попали места ремонта оружия, утверждает Джонсон.

По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По данным канала, под огонь попала деревня Телец Трубчевского района. Всего было выпущено четыре снаряда. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что армия России может нанести ВСУ непоправимый урон авиабомбами ФАБ-1500. По его словам, с этими снарядами не сравнятся никакие артиллерийские снаряды.

У армии России нет нужды применять комплексы С-300 или С-400 для ударов по наземным объектам ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что с задачей по поражению объектов противника справляются другие вооружения, в том числе ракетный комплекс «Кинжал».

Фото: МО РФ

Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации

Украинских депутатов и чиновников могут оставить без брони от мобилизации, рассказали журналистам издания «Думская» в президентской фракции «Слуга народа». По словам анонимного парламентария, мобилизационную базу нужно расширять, но непонятно, как это сделать без карательных мер.

По данным украинского издания «Страна.ua», жителям Ивано-Франковской области Украины предложили строить фортификации в подконтрольной Киеву части Донбасса. Взамен им пообещали отсрочку от мобилизации. Жителям региона должны заплатить 20 тысяч гривен (порядка $500), их также обеспечат жильем и питанием.

Великобритания включила «новую агрессию» в соглашение с Украиной

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан назвал соглашение Великобритании с Украиной о гарантиях безопасности полным провалом. В частности, он посчитал неоднозначным пункт «о новой агрессии России», включенный в документ. По мнению Свитана, это может означать остановку боевых действий и признание Британией новых территорий в составе России.

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ сохраняют преимущество в зоне конфликта в использовании боеприпасов в 8-10 раз. По ее словам, российские военные стремятся сломить моральный дух украинских солдат.

Экс-полковник СБУ Олег Стариков усомнился в том, что НАТО ввяжется в прямой вооруженный конфликт с Россией ради защиты Украины. По его мнению, Североатлантический альянс не готов противостоять РФ. Кроме того, Стариков считает, что Германия, Франция и Великобритания не позволят себе начать войну, как и США, которые не заинтересованы в этом из-за наличия у Москвы ядерного оружия.

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