ВС РФ нанесли удар дронами по порту в Одесской области: что там находилось

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Российская армия минувшей ночью с помощью беспилотников нанесла групповой удар по хранилищам топлива для снабжения техники ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны РФ. Что там находилось?

«Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Как ВС РФ нанесли удар по Одесской области 03.09.2022

Примерно в 02:00 по московскому времени в украинских СМИ появилась информация, что в одесском порту Рени прогремели сильные взрывы. По данным местных мониторинговых каналов, их было зафиксировано не менее трех. Сообщалось, что военные объекты на прилегающей к Рени территории поразили дроны «Герань-2».

«Ночью мощные взрывы звучали в Одесской области. Целью барражирующих боеприпасов стали объекты припортовой инфраструктуры в Измаиле и Рени, используемые противником для перевалки грузов военного значения», — написал в авторском Telegram-канале военкор Александр Сладков.

Telegram-канал Readovka отметил, что украинские власти не стали сообщать, какой именно объект был поражен.

«Впрочем, это не мешает ВСУ по традиции заявлять, что сбиты почти все „Герани“, однако очевидно, что барражирующие боеприпасы достигли своей цели — от порта на Дунае в скором времени может не остаться ничего. Это признал и глава ОВА Олег Кипер. По его словам, инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написали журналисты.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что дроны ВС РФ третий раз наносили удары по порту Рени.

«Сегодня ночью наши БПЛА совершили уже третий по счету налет на дунайский порт Рени в Одесской обл., который после отмены зерновой сделки является одним из основных пунктов перевалки украинских зерновых», — подчеркнул журналист.

Местные жители написали в социальных сетях, что насчитали порядка 40 беспилотников. При этом официальные власти утверждают, что было всего 25 БПЛА, из них 22 якобы сбили средства ПВО.

Последствия ударов по портам в Одесской области

Авторы Readovka сообщили, что после ударов дронов в портах Одесской области вспыхнул пожар.

«Пожар в портах Одесской области до сих пор не потушен — черный дым видно с берегов Румынии. Огонь охватил порты Измаил и Рени. Сообщается, что в результате попадания „Гераней“ вспыхнули бензовозы и была уничтожена нефтебаза. Сколько сейчас составляет площадь пожара, неизвестно, однако густой дым, идущий с пораженных стратегических объектов, виден даже с берегов Румынии», — написал источник.

Спецоперация на Украине: последние новости

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что в районе населенного пункта Бекаровка в Запорожской области истребительной авиацией ВКС был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ. В районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений украинской армии.

В районе Червоной Дибровы в ЛНР был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В районах Высшетарасовки Днепропетровской области и Днепровского Херсонской области поражены два склада боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Всего на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях за сутки было уничтожено до 655 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.

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