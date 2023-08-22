ВС РФ ликвидировали украинского снайпера Чурнуху в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские войска ликвидировали в зоне Специальной военной операции украинского снайпера Виталия Чернуху, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, военнослужащий ВСУ часто негативно высказывался о России.

Виталий Чернуха — украинский снайпер, пару раз засветившийся в бандеровских пабликах фантазиями о том, как он «отстреливает москалей». Уничтожен русской армией на Запорожском направлении, — сказал Котенок.

Ранее стало известно, что боец российской группировки «Отважные» в результате снайперской дуэли ликвидировал девушку-снайпера с позывным Молния на Сватовском направлении.

Женщины прекрасно чувствуют себя с оружием в руках и по степени агрессивности сильно превосходят мужчин, пояснил NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Он напомнил, что и в Первую мировую, и в Гражданскую войну в России были женские батальоны, в том числе карательные. Также предположил, что на Украине стало напряженно с мужчинами.

Всего доля женщин в подразделениях украинской армии составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих, заявил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.