ВС РФ ликвидировали «лучшего танкиста» ВСУ: что о нем известно, где воевал ВС РФ уничтожили «лучшего танкиста» ВСУ Максима Гацанюка

Фото: МО Украины

В пресс-службе горсовета города Погребище Винницкой области сообщили, что российские войска ликвидировали «лучшего танкиста» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Гацанюка. Что об этом известно?

Где и когда погиб боец ВСУ, что о нем известно

По словам представителей администрации, военнослужащий получил смертельное ранение в Запорожской области 8 ноября в селе Соколовка, ему было 39 лет.

«Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, 14 ноября 1984 года рождения <...>, погиб 8 ноября 2023 года в населенном пункте Сокол Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что Максим Гацанюк был призван на военную службу в рамках всеобщей мобилизации, объявленной Киевом в феврале 2022 года. Боец давал интервью различным телеканалам, называвшим его лучшим танкистом в украинской армии. Он утверждал, что Украине «осталось всего ничего» до победы.

Как ВСУ теряют лучших бойцов в зоне СВО

19 сентября стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения, сообщил военкор Юрий Котенок. Грузинские СМИ сообщили, что Шубитидзе погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Он участвовал в боевых действиях на направлении возле сел Нескучное и Старомайорское, где Вооруженные силы Украины пытались проводить контрнаступление.

15 сентября в СМИ распространилась информация, что на Артемовском направлении ликвидирован военнослужащий полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Александр Худенко с позывным Фарш, которого также называли «королем штурмов». Он был родом из Одессы. Вступил в ряды ВСУ после начала специальной военной операции.

Фарш получил известность на Украине после выхода интервью в Сети в августе. Там он рассказывал, что через некоторое время хотел бы поехать на Восток и вступить в какую-нибудь ЧВК.

«Я работал телохранителем, если останусь целым (в идеале, конечно, нужно выжить), то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах — Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан», — рассказывал боец.

28 августа военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил, что российские военнослужащие уничтожили украинского элитного снайпера Владимира Горука на Запорожском направлении. По информации украинских средств массовой информации, военнослужащий родом из поселка Бытков Ивано-Франковской области. Ему было 34 года.

7 августа член подразделения «Отважные» ликвидировал девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении. Она была известна тем, что в январе 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил ей «Стальной крест» за выполнение боевых задач во время проведения операций.

Читайте также:

Боевые действия у Авдеевки 13 ноября: как и где продвигаются ВС РФ

В РФ создадут истребители Checkmate: когда, что за самолеты, характеристики

Опубликовано видео работы «Солнцепеков» на Краснолиманском направлении