ВС РФ ликвидировали командиров ВСУ: новости СВО на утро 22 декабря ВС России под Купянском ликвидировали два автомобиля с командирами ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ

Боевой расчет «кочующего» миномета разведподразделения группировки войск «Запад» ликвидировал два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, такая работа ведется непрерывно.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 21 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о ликвидации командиров ВСУ

По информации МО, было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ.

«Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск „Запад“. <...> Расчет „кочующего“ 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мелкие цели выявляются постоянно. В их число входят бронированные пикапы и легковые автомобили. Основной задачей российских бойцов является удерживать противника в непрерывном напряжении.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Расчеты орудий «Гиацинт-Б» артиллерийских подразделений российской группировки войск «Восток» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили слаженную работу расчетов, при которой от получения координат цели до выстрела уходит несколько минут.

«Расчеты в различных погодно-климатических условиях подавляют и уничтожают живую силу, огневые средства, вооружение и военную технику противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы должны работать быстро, чтобы своевременно сменить огневую позицию. В противном случае они могут попасть в эпицентр контрбатарейной борьбы.

Штурмовики Южной группировки войск овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в МО РФ. В ведомстве указали, что значительную роль в успехе операции сыграла артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ.

В Минобороны добавили, что огнем из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» были подавлены основные огневые средства противника. При этом было уничтожено до взвода личного состава ВСУ, подчеркнули в российском ведомстве.

Фото: МО РФ Боевая работа расчётов САУ «Гиацинт»

Что сбили над Азовским морем

Российские системы ПВО сбили ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, военнослужащие осуществили перехват воздушной цели над Азовским морем.

Где гремели взрывы

Два взрыва произошли в ночь на 22 декабря в подконтрольном властям Украины городе Херсон, сообщало издание «Зеркало недели». При этом оно не приводило подробностей происшествия.

Кроме того, текущей ночью взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. По информации первого заместителя главы региональной военной администрации Сергея Тюрина, там сработали системы ПВО.

Также взрыв произошел ночью в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев происшествия. Еще несколько взрывов были зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах.

«Сильный взрыв был в Жулянах. Оттуда наблюдается зарево. Еще несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах. Работает система ПВО», — рассказывал собеседник агентства.

Какие планы у ВС РФ под Авдеевкой

ВС России продолжают активно продвигаться под Авдеевкой, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. По их данным, российские бойцы с флангов постепенно охватывают украинскую группировку, находящуюся в городе, и планируют «захлопнуть крышку котла».

«Подошли на юге к Северному. На севере тоже есть продвижение <...>, на северном фланге противник окончательно выбит из Степового и отступил в Бердичи. <...> ВС РФ постепенно охватывают украинскую группировку в Авдеевке с флангов и планируют захлопнуть крышку котла», — указали источники канала.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Что сделало издание Bild, по мнению Киева

Немецкое издание Bild извратило слова министра обороны Украины Рустама Умерова, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк. Речь идет об интервью главы министерства, в котором он сказал о захвате Крыма. Немецкое издание заявило, что Умеров назвал конкретные сроки. Однако Павлюк утверждает, что он ничего об этом не говорил.

Какой есть просчет в плане ВСУ лишить РФ коридора в Крым

Командование Вооруженных сил Украины, планируя лишить Россию сухопутного коридора в Крым, не сумело трезво оценить ни свои возможности, ни данные разведки, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он напомнил, что для реализации такого плана ВСУ следовало бы сначала форсировать Днепр.

«Даже в элементарном военном учебнике написано, что форсирование рек, таких как Днепр, осуществляется при подавляющем превосходстве воздушной составляющей, при соответствующем превосходстве в наземных силах и средствах и так далее. Было ли у них такое превосходство? Нет. Тогда о чем здесь говорить?» — заметил он.

По словам военного эксперта, ВСУ в теории действительно могли бы за относительно короткое время дойти до Мелитополя и двинуться дальше, однако без превосходства эти планы были обречены на неудачу. Не помогли украинской армии и данные космической разведки, которые Киеву передают США.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Какие новые задачи у дронов ВС РФ в зоне СВО

Российские военные под Артемовском начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции в первой линии обороны, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в логистических целях беспилотники применяют только в случае крайней опасности для транспорта.

«В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск <...> применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что за сутки один расчет может сделать до нескольких десятков вылетов для доставки всего необходимого на первую линию обороны.

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