ВС РФ ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевиков

Российские войска ликвидировали 93 украинских боевиков, дезертировавших из Мариуполя в гражданской одежде. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, бойцы противоборствующей стороны пытались воспользоваться гуманитарными коридорами.

За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени, — сообщил Мизинцев.

По его словам, за двое суток часть представителей нацбатов и ВСУ численностью от 150 до 200 человек, переодевшись в гражданскую одежду и используя гуманитарные коридоры, дезертировали из города. Разрозненными группами по 10–15 человек они передвигаются в запорожском направлении.

Ранее стало известно, что Мариупольский аэропорт, известный расположенной в нём тюрьмой, полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».