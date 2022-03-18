ВС РФ гиперзвуковыми «Кинжалами» уничтожили базу ГСМ на Украине

Российские военные сообщили о новом применении гиперзвуковых комплексов «Кинжал» по военным объектам на Украине, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли из воздушного пространства Крыма удар «Кинжалом» по украинской базе хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области. Также ВС РФ запустили крылатые ракеты «Калибр» из акватории Каспийского моря по базе ГСМ в Николаевской области.

Уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области, — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с этой базы происходили поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий.

Российские военные уже применяли комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Так, 18 марта российские войска с помощью ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземный склад с авиационными боеприпасами ВСУ.

Первое боевое применение «Кинжала» оценил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, ни на Украине, ни на Западе сегодня нет таких систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые были бы способны перехватить эту ракету.