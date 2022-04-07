ВС РФ блокировали Новомихайловку, Угледар и начали зачистку националистов

Российские вооружённые силы полностью блокировали Новомихайловку и Угледар и приступили к зачистке населённых пунктов от националистов, заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга 7 апреля. Кроме того, ВС РФ сбили два украинских вертолёта и три беспилотника, а также нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в Житомирской области

Группировка войск российских вооруженных сил <...> полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов. <...> подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов, — рассказал Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные ударили по скоплению украинской военной техники на ж/д станции Новоград-Волынский в Житомирской области, в районе Херсона средствами ПВО сбили два украинских военных вертолета — Ми-8 и Ми-24, а в районе Кривого Рога и Трудового — три беспилотника, в числе которых «Байрактар ТБ-2».

Ранее ВС России уничтожили базы хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, которые снабжали украинских военных под Харьковом, Николаевом и в районе Донбасса. Также российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Новосёловки Второй, Червоной, Новоградовки, Иловайска и Харцизска.