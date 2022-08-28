ВС КНР привели в боевую готовность из-за кораблей США вблизи Тайваня

Фото: Lin Jian/XinHua/Global Look Press

КНР привела подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние повышенной готовности в связи с проходом американских военных кораблей через Тайваньский пролив, говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat. Представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что китайская армия готова вовремя пресечь любые провокации со стороны США.

Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации, — указано в заявлении ВС КНР.

Два крейсера ВМС США Chancellorsville и Antietam, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, прошли через Тайваньский пролив утром 28 августа. В заявлении Седьмого флота США отмечалось, что проход суден осуществляется «через воды в открытом море, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов».

Этот проход американских военных кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Этот шаг Вашингтона вызвал резкую негативную реакцию Китая и спровоцировал в рост напряженности в Тайваньском проливе.

Недавно НОАК анонсировала новые военные маневры вокруг Тайваня. Их проведут военно-морской флот и военно-воздушные силы Китая. Целью учений названа подготовка к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня.