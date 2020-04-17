ВС Бразилии запросили информацию о местах на кладбищах в Трес-Риос

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Командование бразильским первым военным округом направило запрос к префекту города Трес-Риос. Оно заинтересовалось количеством свободных мест на кладбищах.

Мы прекрасно понимаем те жертвы, на которые нам приходится идти, и те трудности, с которыми нам придется столкнуться в будущие месяцы, а может и годы. И когда я вижу такой запрос о количестве кладбищ, свободных мест для захоронений и возможностях по ежедневной организации похорон, исходящий от столь уважаемого источника, как Вооруженные силы Бразилии, я не могу ослабить карантинные меры, — отреагировал на запрос мэр Жозимар Салес.

По его мнению, если такие запросы поступают из армии, то это означает, что военачальники допускают возможность хаоса в государственной системе здравоохранения.

Документ преследует цель — собрать данные для изучения одного из возможных сценариев, — ответили на это заявление в армии.

NEWS.ru сообщал ранее, что Бразилия остановила испытания препарата от коронавируса, который предложили власти США.