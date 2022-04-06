Врезавшийся в посольство России в Бухаресте шофёр оказался педофилом

Водителем, врезавшимся в здание посольства России в Бухаресте, оказался Богдан Драгич, осуждённый на 15 лет за издевательства над дочерью, пишет Antena 3. По данным издания, личность шофёра установил глава румынской Ассоциации по защите прав и отцов на детей. Уточняется, что врачам не удалось вовремя приехать на место происшествия, в связи с чем мужчина скончался от ожогов прямо в автомобиле.

Богдан Драгич вчера был приговорён к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы за издевательства над дочерью. Он также находился под следствием по другому уголовному делу, связанному с преступлением сексуального характера, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в забор российского посольства на огромной скорости врезался автомобиль. Из-за столкновения машина загорелась. В салоне автомобиля, попавшего в ДТП, был лишь водитель — он скончался.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru cказал, что россиянам сейчас нечего делать в Европе. Он порекомендовал гражданам России воздержаться от поездок за границу на фоне ситуации в Бухаресте.