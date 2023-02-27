«Время активизировать дипломатию»: Иран поддержал план КНР по Украине МИД: Иран поддерживает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

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Иран поддерживает инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД страны. Там отмечается, что Тегеран отвергает войну и односторонние санкции, предпочитая диалог и дипломатию.

Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям. В этой связи Исламская Республика Иран поддерживает предложения Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, — говорится в тексте заявления.

Также Тегеран выразил готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта и любых других инициативах, которые «могли бы облегчить человеческие страдания».

В ночь на 24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, который состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом.