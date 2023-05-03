Враги серости, иконы стиля: что написали мировые СМИ о Зайцеве и Юдашкине На Западе вспоминают двух главных русских кутюрье — учителя и ученика, которые ушли с разницей в два дня. Какой след оставили они в истории моды?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

О российских модельерах Вячеславе Зайцеве и Валентине Юдашкине, которые скончались 30 апреля и 2 мая соответственно, написали ведущие мировые СМИ. Какими глазами видят на Западе русских кутюрье — в обзоре NEWS.ru.

Reuters и AFP: Зайцев выступил против унылой советской одежды

«Советская и российская икона стиля Слава Зайцев умер в возрасте 85 лет, — сообщило агентство Reuters. — Россияне отдают ему дань уважения как „первопроходцу“, который помог изменить ранее унылый образ советской одежды». Агентство называет Зайцева «кутюрье всемирно известной советской моды, которая часто украшалась красочными русскими фольклорными мотивами».

«Родившийся в рабочей семье в 1938 году, Зайцев получил первое международное признание в 1963 году, когда французский журнал Paris Match написал о его коллекции комбинезонов для работниц. Яркие, цветочные жакеты и юбки коллекции были отвергнуты Экспериментальной швейной фабрикой, на которой работал Зайцев», — приводит Reuters главные вехи биографии модельера, которого французская пресса окрестила «красным Диором».

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Молодого Вячеслава Зайцева окрестили во Франции «красным Диором»

AFP вспоминает, что в связи с этим говорил сам Зайцев в интервью агентству в 2018 году: «Цвета были слишком яркими и контрастировали с серостью советской повседневной жизни, где человек не должен отличаться от остального общества». AFP напоминает, что «из скромного города детства в Иваново с населением 400 тысяч человек карьера привела его на подиумы Парижа, Нью-Йорка и Токио».

Немецкие и британские СМИ: «красный Диор» находился под колпаком у КГБ

«Зайцев был известен тем, что создавал яркие платья с цветочными узорами, взятыми из традиционных русских шалей», — пишет Deutsche Welle (немецкое издание, внесенное Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента).

«За „советским Кристианом Диором“ пристально следила КГБ из-за его контактов с западными дизайнерами. Первоначально ему было отказано в разрешении покинуть Советский Союз», — отмечает DW.

О том же пишет британская The Daily Mail: «Первые коллекции Зайцева были показаны за границей без него».

«В 1969 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялся показ женских платьев по эскизам Зайцева. После показа ему поступали предложения открыть магазины на Западе, которые советские власти отклонили», — дополняет картину Reuters.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС Главный художественный руководитель Дома моды Вячеслав Зайцев и автор многих моделей одежды Лариса Муратова в Главном выставочном салоне на Проспекте Мира в Москве, 1987 год

ABC News: Slava одевал первых леди СССР и России

«Умер модельер первых леди России», — сообщил американский телеканал ABC News о кончине Вячеслава Зайцева, который «десятилетиями диктовал советскую и российскую моду».

«Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново — центре текстильной промышленности, примерно в 300 километрах (185 милях) к северо-востоку от Москвы — в Советском Союзе, где большая часть стандартной одежды была серой, устаревшей и лишенной воображения. Он прославился на своей родине и во многом во всем мире, когда жена советского лидера Михаила Горбачева Раиса носила его творения в 1980-х и начале 1990-х годов», — рассказывает телеканал.

«Благодаря популярности советской четы, программе, известной как „перестройка“, а также экономической и политической программе, которая вселяла надежду, Зайцев продолжал демонстрировать свою моду в мировых столицах... Жена президента России Владимира Путина Людмила надела одно из платьев и аксессуаров Зайцева во время государственного визита в Соединенное Королевство в июне 2003 года, который включал аудиенцию у королевы Елизаветы II», — напоминает ABC News.

Западные СМИ пишут, что в 2003 году Людмила Путина надела платье от Зайцева во время госвизита президента РФ в Британию

Американские СМИ также отмечают, что именно Зайцев в 1980-е годы разработал дизайн костюмов для бродвейского ревю «Изысканные дамы», основанного на музыке легендарного джазового композитора Дюка Эллингтона в Нью-Йорке.

BBC: Юдашкин был иконой стиля и покорил Париж

«Валентин Юдашкин, икона российской моды, скончался в возрасте 59 лет», — с таким заголовком вышел 2 мая некролог на портале BBC.

«Он пережил всего на два дня своего наставника и учителя Славу Зайцева, который считался лучшим кутюрье СССР и России» , — отмечают британцы.

«Он стал первым российским дизайнером, вступившим во Французскую федерацию высокой моды, и регулярно появлялся на парижских показах в течение трех десятилетий. В свой 50-й день рождения в 2013 году он был награжден французским орденом Почетного легиона», — напоминает BBC.

AP: Юдашкин вырвался из серых монолитов Одинцово

«Валентин Юдашкин был известен своими замысловатыми, приукрашенными проектами, которые резко контрастировали с унылыми советскими монолитами его родного Одинцово на окраине Москвы», — рассказывает Fox NEWS со ссылкой на агентство AP.

«Юдашкин привлек внимание очень драматичной модой и начал демонстрироваться на мероприятиях в Париже и других местах», — передает AP.

Фото: PPS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, вступившим во Французскую федерацию высокой моды

Reuters: Юдашкин бунтовал против обыденности, но мог и сам похулиганить

«Валентин Юдашкин, российский модельер, известный не только яркими вечерними платьями, но и переделкой российской военной формы, скончался в возрасте 59 лет», — написало на смерть модельера агентство Reuters.

«Юдашкин, чьи театральные проекты часто выставляются в музеях Франции и Соединенных Штатов, впервые оставил свой след в мире моды, одев Раису Горбачеву, жену советского лидера, в конце 1980-х годов», — напоминает агентство, которому Валентин Юдашкин раньше давал интервью. Модельер рассказывал о том, как после распада Советского Союза он сначала занялся стилизацией национальных олимпийских и футбольных команд, а «в 2008 году вместе с Игорем Чапуриным переделал 85 парадных форм для всех родов войск России».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Валентин Юдашкин демонстрирует свою коллекцию на Московской неделе моды в Гостином дворе. 2015 год

«Самым сложным было убедиться в том, чтобы униформа, как и любая другая форма, была функциональной, — признавал Юдашкин в беседе с Reuters. — Я провел много времени, разговаривая с людьми, которые сейчас служат в армии, чтобы понять, что им подходит, что нет, что удобно, а что нет».

Агентство отмечает, как однажды Юдашкин «произвел фурор», разработав собственную линию джинсов, когда это было еще несовместимо с высоким статусом кутюрье. Критики возмущались, что россиянин якобы принижает высокую моду. «Что мы видим спустя годы? Джинсы Dior! Кроссовки Chanel!» — констатировал Юдашкин.

При этом он всегда восставал против заурядности и «оплакивал рост популярности одежды для отдыха». «Невозможно ходить только в спортивных вещах. В нашей жизни есть свадьбы, дни рождения, первый бал и первый выход в свет, поэтому платье останется навечно», — приводит Reuters слова российского модельера.