Учёные заявили о возможности создания вакцины от всех видов коронавируса

Сингапурские учёные доказали возможность создания универсальной вакцины против всех видов коронавируса. Результаты данного исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Специалисты проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенёс в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1. Как известно, этот вирус также относится к группе сарбековирусов. Поэтому исследователи предположили, что вакцина от COVID-19 типа Pfizer-BioNTech может быть эффективна против всех патогенов этой группы.

Свою теорию они проверили в рамках исследования, для которого были привлечены восемь человек, перенёсших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей для сравнения иммунного ответа во всех трёх группах до и после вакцинации против SARS-CoV-2.

Как отметили учёные, перенёсшие SARS люди не имели нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Однако после получения двух доз вакцины подопытные получили высокие уровни нейтрализующих антител.

Это позволило исследователям доказать случай перекрёстной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов у людей.

Ранее РФПИ раскрыл эффективность комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca. Как сообщается, в ходе исследования в Азербайджане комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунный ответ. У первых 20 привившихся зафиксирована выработка антител к S-белку вируса.