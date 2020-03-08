https://static.news.ru/photo/90ef2286-61de-11ea-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Трёхлетний ребёнок из индийского штата Керала стал самым юным жителем страны, у которого был выявлен коронавирус.

Заболевший ребёнок недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями, сообщает телеканал NDTV.

Кроме того, заболевание было диагностировано у 63-летней жительницы территории Джамму и Кашмир. Она незадолго до этого побывала в Иране.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае с коронавирусом был госпитализирован двухлетний ребёнок. По словам китайских медиков, вероятность заражения у детей в возрасте до 10 лет составляет примерно 7,4%.