Трёхлетний ребёнок из индийского штата Керала стал самым юным жителем страны, у которого был выявлен коронавирус.
Заболевший ребёнок недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями,
Кроме того, заболевание было диагностировано у 63-летней жительницы территории Джамму и Кашмир. Она незадолго до этого побывала в Иране.
Ранее NEWS.ru писал, что в Китае с коронавирусом был госпитализирован двухлетний ребёнок. По словам китайских медиков, вероятность заражения у детей в возрасте до 10 лет составляет примерно 7,4%.
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