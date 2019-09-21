https://static.news.ru/photo/605c8ebe-dc79-11e9-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Необычную операцию провели врачи в Великобритании. Они удалили язык у пациентки и тут же нарастили новый из мышц руки. Такую манипуляцию пришлось провести, чтобы спасти умирающую от рака женщину.

История началась в октябре 2018 года, когда 58-летняя Джоанна Смит нашла во рту язвочку. Женщина обратилась к врачу, ей выписали противовоспалительную мазь. Лечение не помогло, язва только разрасталась, поэтому пациентку отправили на биопсию. Исследование показало, что у женщины развивается рак.

Доктора рекомендовали срочную операцию по «замене» языка, в противном случае жить британке оставалось не больше года. Она согласилась. Кроме языка из-за метастаз пришлось удалить гланды и часть зубов.

Во время операции медики пытались сделать пересадку мышц и вены ноги, чтобы сформировать новый язык. Однако в процессе трансплантации материал повредился. Тогда врачи, пока Джоанна ещё была под наркозом, обратились к её дочери за разрешением на ещё одну операцию. Та сказала, что согласна на что угодно, лишь бы спасти жизнь матери. Специалисты взяли мышцу и часть вены из левой руки женщины и успешно воссоздали язык.

Как рассказала сама Джоанна изданию Daily Mail, операция позволила ей избавиться от болезни. Через 11 дней после процедуры её выписали из больницы. Женщина может нормально говорить и есть любую пищу, правда, она не чувствует её вкуса из-за отсутствия рецепторов.

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