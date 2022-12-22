Врачи рассказали об ухудшении состояния здоровья Пеле

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Состояние здоровья бразильского футболиста Пеле ухудшилось, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз клиники в Сан-Паулу. Отмечается, что из-за почечной и сердечной дисфункции, Пеле требуется более интенсивный уход. Специалисты при этом уточнили, что спортсмен не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии.

У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход, — сказано в публикации.

Дочь Пеле Келли Насименту отметила, что после разговора с врачами семья решила не отмечать Рождество и внимательно следить за состоянием футболиста.

30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.