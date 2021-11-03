Врачи: президент Чехии пока не может исполнять обязанности

Врачи заявили, что госпитализированный с 10 октября президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности, передает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.
Представители руководства сената Чехии планируют начать консультации с лидерами прошедших в палату депутатов политических партий о возможности снятия президентских полномочий с Земана из-за его состояния здоровья.