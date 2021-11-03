Врачи: президент Чехии пока не может исполнять обязанности

Врачи заявили, что госпитализированный с 10 октября президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности, передает ТАСС.

По данным агентства, состояние Земана улучшилось, но сроки выписки пока назвать сложно.

Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

Представители руководства сената Чехии планируют начать консультации с лидерами прошедших в палату депутатов политических партий о возможности снятия президентских полномочий с Земана из-за его состояния здоровья.