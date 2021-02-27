Врачи по ошибке диагностировали у ребёнка коронавирус вместо редкой болезни

https://static.news.ru/photo/96995386-78e5-11eb-9767-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса во многих странах врачи начали давать онлайн-консультации. Однако именно из-за такой диагностики маленький Хьюго Дато больше не может улыбаться, плакать и вообще общаться со своей семьёй из-за синдрома Кавасаки, который не удалось вовремя распознать.

В свои полтора года ребёнок уже пережил сердечный приступ. Его сердце перестало биться, когда он был на руках у матери. Незадолго до случившегося мальчик заболел. После онлайн-консультации семье сказали, что идти в клинику не обязательно, так как и без того ясно, что у ребёнка коронавирусная инфекция. Малышу выписали лекарства, но когда состояние не улучшилось, родители забили тревогу, передаёт The Sun.

Затем частный врач прописал антибиотики, которые помогли Хьюго выздороветь. Однако его сердце внезапно перестало работать, тогда и выяснилась вся правда о диагнозе ребёнка. Среди симптомов синдрома Кавасаки, которые медик спутал, проводя онлайн-диагностику, есть жар и воспаление кровеносных сосудов.

Тем временем 33-летняя мама мальчика Мария считает, что её сына можно было излечить, если бы медики выявили болезнь раньше. Она также объяснила, что сложность болезни и отсутствие эмоций связаны с тем, что у мальчика теперь повреждено левое полушарие головного мозга.

Синдром Кавасаки стал фиксироваться у детей разных стран в период пандемии коронавируса. Некоторые из них скончались. 7 мая телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что воспаление сосудов могло проявляться у несовершеннолетних после того, как они переболели COVID-19 в лёгкой форме.

Синдром Кавасаки — это острое воспаление сосудов с поражением коронарных артерий, обычно встречается у младенцев и детей в возрасте до пяти лет. Часто болезнь сопровождается лихорадкой, которую можно спутать с другими болезнями, писал NEWS.ru.