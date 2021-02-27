Врачи по ошибке диагностировали у ребёнка коронавирус вместо редкой болезни

В период пандемии коронавируса во многих странах врачи начали давать онлайн-консультации. Однако именно из-за такой диагностики маленький Хьюго Дато больше не может улыбаться, плакать и вообще общаться со своей семьёй из-за синдрома Кавасаки, который не удалось вовремя распознать.
В свои полтора года ребёнок уже пережил сердечный приступ. Его сердце перестало биться, когда он был на руках у матери. Незадолго до случившегося мальчик заболел. После онлайн-консультации семье сказали, что идти в клинику не обязательно, так как и без того ясно, что у ребёнка коронавирусная инфекция. Малышу выписали лекарства, но когда состояние не улучшилось, родители забили тревогу,
Затем частный врач прописал антибиотики, которые помогли Хьюго выздороветь. Однако его сердце внезапно перестало работать, тогда и выяснилась вся правда о диагнозе ребёнка. Среди симптомов синдрома Кавасаки, которые медик спутал, проводя онлайн-диагностику, есть жар и воспаление кровеносных сосудов.
Тем временем 33-летняя мама мальчика Мария считает, что её сына можно было излечить, если бы медики выявили болезнь раньше. Она также объяснила, что сложность болезни и отсутствие эмоций связаны с тем, что у мальчика теперь повреждено левое полушарие головного мозга.
Синдром Кавасаки стал фиксироваться у детей разных стран в период пандемии коронавируса. Некоторые из них скончались. 7 мая телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что воспаление сосудов могло проявляться у несовершеннолетних после того, как они переболели COVID-19 в лёгкой форме.
Синдром Кавасаки — это острое воспаление сосудов с поражением коронарных артерий, обычно встречается у младенцев и детей в возрасте до пяти лет. Часто болезнь сопровождается лихорадкой, которую можно спутать с другими болезнями, писал NEWS.ru.