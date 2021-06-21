Врачи перечислили опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Медицинские специалисты назвали опасные симптомы, которые характерны для индийского штамма коронавирусной инфекции нового типа. Заключения врачей передаёт Express.

Так, доктор-инфекционист Абдул Гафур заметил, что у пациентов с дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. В первую волну эпидемии, по словам врача, такой симптом встречался гораздо реже, чем в последнее время.

Также у граждан, заразившихся индийской мутацией коронавируса, образуются тромбы, которые провоцируют гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на тяжёлые расстройства желудка и нарушения слуха.

Инфекционисты из Великобритании отметили , что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.

Ранее стало известно, что научные специалисты в Казахстане выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, схожую с индийским штаммом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

Очередная мутация была выявлена после того, как учёные получили ПЦР-скрининг положительных тестов на COVID-19. Их сделали после резкого скачка заболеваемости в городе Нур-Султан — столице государства. Мутацию признали характерной для индийского штамма инфекции.