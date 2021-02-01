Врачи обнаружили новое осложнение при коронавирусе

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Британские медики зафиксировали новое осложнение при коронавирусе. Так, при заболевании у пациентов может возникнуть корковая слепота.

Специалисты Королевской больницы в Дерби обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины, не страдавшей от хронических заболеваний. Она жаловалась на кашель, лихорадку и ломоту в теле. На момент поступления в клинику у неё были завышены показатели температуры, давления и пульса. Сатурация составляла 82%, однако в дальнейшем состояние пациентки ухудшилось.

Для лечения женщины были назначены антибиотики, которые дали положительный эффект, но позже у неё произошёл приступ. Врачи сделали ей томографию и выяснили, что у пациентки присутствует корковая слепота — заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга и сопровождающееся полным отсутствием зрения. При этом реакция зрачков на свет была нормальной.

Специалисты установили, что поражение мозга произошло не из-за высокого кровяного давления, а из-за сепсиса. В итоге, инфицированная проходила дополнительное лечение в течение восьми недель, которое дало свои плоды, — женщина начала различать цвета и формы. Тем не менее дефекты зрения у неё всё ещё остаются на достаточно серьёзном уровне, передаёт Cureus.

Ранее, как писал NEWS.ru, молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов заявил, что сообщения о проявлениях коронавируса в виде поражений в полости рта не совсем корректны. По его мнению, это, скорее, вызвано смешиванием нескольких вирусов.