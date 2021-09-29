Врачи не рекомендовали повторно прививаться от COVID-19 другой вакциной

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) не рекомендует повторно прививаться от COVID-19 другим препаратом после завершённой вакцинации. Как заявил помощник директора организации Жарбас Барбоса, в настоящее время нет исследований, гарантирующих безопасность этой процедуры, передаёт ТАСС.

Мы не рекомендуем прививаться другой вакциной по какой-либо причине. <...> Нет исследований, которые гарантируют безопасность этой процедуры для тех, кто уже привился другой вакциной, — сказал он.

По его словам, вакцины действуют по-разному, дaнные нужны по каждой отдельно. Также Барбоса не поддержал идею бустeрных доз до тех пор, пока не будет достигнут высокий охват вaкцинацией во всех странах региона.

Ранее группа учёных, среди которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции не является необходимой и может привести к побочным эффектам. Это касается как мPНК-вакцин, так и средств на основе аденовируса, к которым относится, например, «Спутник V».

Российские эксперты отнеслись к такой точке зрения с большим скепсисом, увидев в ней скорее попытку политического лоббизма, нежели научный взгляд.