Британские врачи назвали ранние симптомы рака кишечника

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике. Их исследование опубликовало издание Daily Express.

Как объясняют врачи, зачастую человек может не догадываться о заболевании. Следует обращать особенное внимание на боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника, происходящие в течение трёх недель. При этом также показательны резкие изменения веса или повышенная утомляемость.

Медики подчеркнули, что перечисленные симптомы не могут точно указывать на развитие именно этой патологии. Однако при их возникновении необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам для дальнейшей консультации.

Ранее врач-онколог Иван Карасёв рассказал, что красное мясо приводит к колоректальному раку. Он сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов. Онколог добавил, что рак кишечника — одно из самых распространённых онкологических заболеваний, его провоцирует и питание, и образ жизни. В связи с этим Карасёв рекомендует каждому после 45 лет пройти колоноскопию.