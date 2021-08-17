Британские врачи назвали ранние симптомы рака кишечника

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике. Их исследование опубликовало издание Daily Express.
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Медики подчеркнули, что перечисленные симптомы не могут точно указывать на развитие именно этой патологии. Однако при их возникновении необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам для дальнейшей консультации.
Ранее врач-онколог Иван Карасёв рассказал, что красное мясо приводит к колоректальному раку. Он сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов. Онколог добавил, что рак кишечника — одно из самых распространённых онкологических заболеваний, его провоцирует и питание, и образ жизни. В связи с этим Карасёв рекомендует каждому после 45 лет пройти колоноскопию.